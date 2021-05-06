3廈撤離被斥混亂 豪峰住户聯署促居家檢疫 將檢疫21日 呆等一天不知去向

豪峰住戶稱願戴追蹤器

衛生署重申，近日不少個案涉傳染性較高的N501Y變異病毒株，須採取審慎措施阻截擴散潛在風險，會適時檢討。

荃威花園R座前晚7時半被封，至昨晚仍未完成撤離。當區區議員趙恩來斥安排混亂，前晚因大雨無法設檢測站，改上門採樣，至少7戶昨午仍未檢測；不少居民早已執行李，但昨晚近8時仍約300人等候。他說民政處前晚一隊人只登記居民英文名，另一隊只登記中文名，當中資料出錯，衛生署要再致電居民確認，料因此延誤。受影響居民包括文憑試考生，部分人情緒激動。

中醫：診所白交租一月 病人需改期

荃威花園R座居民何先生稱，前晚11時許與妻回家，工作人員登記資料並稱會上門檢測，他一度不敢睡，惟沒人上門，結果凌晨睡着，亦無人來電。他昨晨下樓查問，民安隊稱會送他到竹篙灣檢疫中心後再驗。他曾追問衛生署、民安隊等，對方均不知何時送他們往檢疫。他批評安排擾民，看不到21日檢疫有何科學根據，最好居家隔離。本身是中醫的他說「今個月（診所）嘅租白交」，需通知病人改期。

政府昨零時許圍封薄扶林豪峰及鰂魚涌康怡花園N2座，清晨9時才開始檢測，兩廈至傍晚仍未撤離。南區區議會副主席司馬文稱，豪峰內不少長者對檢疫相當緊張，有人準備提出在家隔離，並願意自行攤分管理公司、處理膳食及保安費用。他說有居民最近曾中風，送檢疫有風險，政府應認真考慮居民要求。

DSE考生竹篙灣應考

考評局稱，昨有一名屬新申請的文憑試考生在竹篙灣檢疫中心應考，亦申請本月10及17日在檢疫中心應考；兩名考生向考評局報告須強檢，其中一人如期考試，一人考試但遲到。

據衛生署數字，4個檢疫中心共4649個單位，至昨早9時有2742個（59%）可即時使用。7幢大廈逾千人須送檢疫21日，撇除患者的同住者，暫沒其他住客染疫。

專家倡已接種者減檢疫 當局：正探討

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為變種病毒傳播力強，檢疫21日是「最高標準」，政府可考慮如何減少措施引起的民怨，舉例可考慮讓已接種兩劑疫苗者選擇接受7日檢疫並配合多次檢測，而檢疫配套亦應思考如何改進，並應考慮是否能無限量檢疫，以及疫情再爆發的應急方案。

經民聯盧偉國表示，政府不應只提供堂食、光顧酒吧等誘因，應讓已打兩劑疫苗滿14日者縮短檢疫期。食衛局長陳肇始稱政府正積極探討打疫苗後縮短檢疫期，會盡快公布。

（疫情第四波）