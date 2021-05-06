兩場聚會 染變種印漢扣連3菲傭 疑瞞報行蹤 牽涉6宗觸發數千人檢疫

東涌康怡豪峰菲傭曾同場 兩聚會3重疊者未確診

本港昨增6宗確診，包括3宗前日公布的初步確診個案，包括東涌菲傭的36歲女僱主；居鰂魚涌康怡花園N2座的46歲菲傭，她上月曾打一劑BioNTech，昨列源頭不明；以及居於薄扶林豪峰的38歲菲傭。兩名菲傭同驗出N501Y及E484K突變病毒。

柴灣興華邨深水埗福榮街37號

兩聚會地點大廈強檢

衛生防護中心昨晚稱經過大量追蹤，確認住在佐敦伯嘉士大廈的印度男子及女護士朋友，在4月13日曾到護士親友位於興華（二）邨豐興樓家中聚會，其後該聚會中3名參加者於4月18日到深水埗福榮街37號一單位，與昨確診的康怡菲傭和豪峰菲傭，以及早前確診的東涌菲傭聚會。豐興樓暫無人確診，但5月3日因污水樣本驗出陽性，居民要強制檢測。

衛生防護中心指出，已即時安排該兩個聚會的出席者檢疫，又要求4月15日至5月5日在福榮街37號逗留的人，於本周五或之前強檢；另就兩名聚會出席者的工作場所，即中環Urban Bakery Works和Oliver's the Delicatessen發強制檢測公告。

原屬源頭不明的東涌菲傭和康怡菲傭昨轉列為與本地個案有流行病學關連。衛生防護中心稱，由於個案涉傳染性高的N501Y變種病毒，兩確診菲傭居住的康怡花園N2座及豪峰所有住戶須檢疫21日。

梁子超促檢控隱瞞者「以儆效尤」

呼吸系統專科醫生梁子超表示，患者沒理由忘記近期的派對聚會，估計有人蓄意隱瞞，促政府檢控所有隱瞞者，「要以儆效尤，這樣的行為很容易觸發第五波疫情」。他說當務之急是追蹤兩場聚會所有出席者，而他們在社區逗留時間長，或已將病毒傳到社區，要繼續為外傭等高危群組強檢，亦要大增派樣本包數目，免上網才買到（詳見A5）。

梁子超促檢視兩個派對單位所在大廈是否有渠管和天井等風險因素，若有，大廈或要撤離，若無，亦應要求居民兩次檢測。至於有出席派對者在麵包店和超市工作，他說若顧客無特別親密接觸、逗留時間不長，風險不高。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，社區或有多條變種病毒傳播鏈，擔心已擴散。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷說，現時確診的或僅冰山一角，包括仍有部分外傭未強檢，料隔一段時間外傭仍要第二次檢測，以免走漏，建議外傭未來兩三周避免聚會，其他市民應考慮減少母親節和父親節聚會。

3個案多次檢測陰性 華大有份驗

衛署：倘未達標嚴肅跟進

印度男、尖沙嘴印度孕婦和堅尼地道菲傭檢疫期間多次檢測陰性，及後帶變種病毒入社區，為其第12及19天採樣檢測的承辦商為華大基因；荃威花園菲傭檢測期間的檢測承辦商則為華大和傲士醫療診斷。衛生署稱高度關注承辦商的服務質素，若未能達標會嚴肅跟進，按合約處理。

明報記者

（疫情第四波）

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