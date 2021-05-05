稱精神病院友代派藥 康橋院友家屬斥「人間地獄」：鼠踪處處飄糞便味

住康橋前身沐恩之家 缺牀位男住女層

彥仔患俗稱「小胖威利症」的先天性罕見病普瑞德威利症候群、輕度智障及糖尿病，姨婆自彥仔兩歲起接手照顧，至今已21年，姨婆亦已75歲。

姨婆憶述2012年底經社工轉介，彥仔入住康橋之家的前身「沐恩之家」，由於牀位不足，院舍安排12歲的彥仔暫住2樓女性樓層，姨婆經常到院舍探望彥仔，不時見到「成間房亂晒」，彥仔更向她表示「有好多老鼠」。

夜更僅一人 洗衫開飯院友代勞

姨婆說院舍人手嚴重不足，她親眼目睹女院友代職員洗衫摺衫、幫忙開飯，但只懂叫院友「快啲食！」，亦有患精神病院友要幫忙派藥。有一次因彥仔肚瀉不適，她在飯後接到職員電話才得悉院舍晚上只有一人當值。

姨婆續稱，後來院舍調彥仔回3樓男性樓層，她到3樓觀察時目睹有院友打架、牀底骯髒，且聞到排泄物的臭味，形容如「人間地獄」，最終讓彥仔退宿。她及後曾安排彥仔入住老人院，稱情况同樣惡劣，「咬到成身蝨」，院舍由院友配藥，故決定帶他回家照顧。

75歲姨婆照顧20多歲彥仔

淚訴「望佢走先」 盼建公營院舍

說到底，姨婆始終不捨得彥仔。彥仔由2016年起輪候政府津貼院舍，姨婆說，雖然因情况特殊而「中彩」，但考慮彥仔情况並非太差，最終還是不捨送他到院舍，將他留在身邊。她說，「呢個症唔會好長命，30歲度，我望佢走先啦！」被問及希望彥仔將來生活如何，她說，「獨立囉，可以自己幫到自己，唔好要求佢太高，朝早刷牙始終做唔到，所以點解要去津院（津貼院舍）呢？」，她續說「唔好諗咁長遠……」，隨即感觸落淚，邊抽泣邊說，「我哋啲媽媽諗得太長遠就真係好驚㗎，我真係唔識講……」及後接過紙巾拭淚，姨婆只望政府興建院舍，「唔係話殘疾唔需要理，更加要愛惜佢，佢已經好淒涼啦」。

另外，育有自閉症及輕度智障兒子的林女士（化名）稱因同理心而到庭旁聽子駿的死因聆訊，提起康橋時任院長劉潔心表示常做義工接觸自閉者，自稱能照顧好院友，她語帶激動稱，「每個自閉症特徵都好唔同，就算專家都要摸索好耐！」，她認為劉對於自閉症的行為非常無知，但仍然擔當如此重要職位，慨嘆「悲劇有咩辦法唔發生？」

明報記者 郭咏冰