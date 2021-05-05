社署小組提修例兩年未立法 張超雄：惡法就立唔切

社署：正為修例做準備

社署昨日沒正面回應何時及能否於本屆政府任期向立法會提交修例草案，重申政府正進行法例修訂的準備工作。

倡人手增至1:30 設主管註冊制

大埔劍橋護老院、康橋之家等私營院舍接連爆出醜聞後，促成社署於2017年成立「檢視院舍實務守則及法例工作小組」，檢討《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》，經歷兩年討論，小組於2019年提出19項建議，牽涉院舍法定最低人手要求、人均樓面面積、罪行罰則等方面，包括建議提升高度及中度照顧院舍的最低人手要求，例如中度照顧院舍的護理員與住客比例由1:40升至1:30，亦建議引入院舍主管註冊制度。本案死者子駿入住的就是中度照顧院舍。

死者多次受傷 張：為何沒人理？

張超雄表示，當年很不容易集合業界、服務使用者、議員等討論，就修例提出建議，雖屬「小修小補」，「行一個baby step（一小步）都無，坐咗喺度兩年，郁都唔郁……惡法就立都立唔切」，卻不處理真正幫助弱勢的修例，斥責政府態度冷漠。

在任立法會議員期間跟進康橋之家事件的張超雄，卸下議員公職後仍連日旁聽子駿的死因聆訊。他認為，聆訊揭露種種制度及院舍規管問題，反映社署對院舍質素、院舍員工培訓、問責制等要求「統統都太落後」，須透過修例解決。

陪審團一致裁定子駿死於意外，張超雄質疑多方涉疏忽照顧。他質疑為何康橋之家員工在案發當日未發現子駿離開房間、拆窗花並墮樓，聆訊過程亦披露子駿多次受傷，「學校、院舍或社署是否有責任呢？為何當時沒人理？」

張超雄說，子駿母親一直對事件耿耿於懷，責怪自己將兒子送往院舍，他希望死因聆訊能令她「擺低件事」，子駿母親亦只盼同類事件不要再出現。生命無法挽回，他促請政府決心修例。