死者年幼學業佳屢獲獎 官嘆難過 稱倘入住寄宿校 意外機率定較低

張超雄：私營院舍不適合未成年

立法會前議員張超雄認為，私營殘疾院舍不適合照顧未成年者，未成年與成年殘疾者的照顧需要、員工所需培訓很不同，惟特殊學校、尤其中度智障兒童學校宿位不足，不少家長只好將子女送到私營院舍，促當局正視問題。

5年增48宿額 120人輪候

教局：至2026年將增200宿位

據教育局數字，2016/17學年中度智障兒童學校共有323個宿額，至2020/21學年有371個，其間5個學年僅增加48個，而現時約有120人輪候，2019/20學年平均要輪候約1.9年。教育局稱已在新校舍項目增設宿舍部，以及通過重置和改建工程擴建宿舍部；本學年至2026年竣工的3個工程將增加200個宿位。

根據2010/11年度學校報告，當年約8至9歲的子駿被評為「理解能力及書寫能力甚佳」，上課時會舉手答問題。子駿曾多次獲獎，包括擲網球比賽冠軍、書法日最佳作品獎、自閉特色人士繪畫比賽嘉許狀。

死前值發育期 僅高147厘米

綜合研訊內容，子駿長大後病况似乎惡化，不時表現亢奮，會在學校撥開飯盒及隨地吐口水。主診精神科醫生認為子駿表達能力有限，溝通、社交及行為上有別於常人。

子駿行為偶爾失控，疑兩度遭父親虐待，由於不宜居於家中，輾轉入住3間院舍，最終搬入康橋之家。其母在庭上承認，若非子駿和爸爸發生「衝突」，她會一直在家照顧兒子。不過子駿搬入院舍後，身體和精神問題仍然存在，院舍員工均稱子駿較頑皮，會玩弄大便和徒手拆天花。母親則在庭上控訴，兒子稱被院舍姑娘「用拖鞋打打」，身上不時有傷痕。資料顯示，子駿8至9歲時身高135厘米，入住院舍日子正值發育時期，死前（終年14歲）身高僅147厘米。

死因裁判官引導陪審團時說，子駿的成長背景令人難過，他最好由家人照顧，但父親涉虐兒，母親別無選擇下將他送入院舍，即使母親對院舍諸多不滿，為免兒子受不公平對待，都不敢報警。裁判官感慨說，若子駿及時獲安排入住寄宿學校，本案發生的機率一定較低。