智障童墮斃裁死於意外 質疑「1個睇40個」 康橋案 官：社署守則僅美麗圖畫

社署：一直致力提升院舍質素

死者母：都要釋懷，咁多年

陪審團裁定，死者梁子駿於2016年8月23日下午約4時45分，於葵涌禾塘嘴街109至113號萬成大廈3樓「康橋之家」111號房的窗墮下，導致身體多處受傷而死。

子駿媽媽在庭外感謝陪審團作出公正裁決，被問到對兒子的死是否釋懷，她說「都要釋懷，咁多年……要放低」。死因裁判官黃偉權在裁決後向子駿母親致以慰問，稱明白家屬在等待期間的痛苦及壓力，希望研訊能令梁母釋懷，早日走出傷痛陰霾，又鼓勵她多參與社區活動，以過來人身分向同路人分享。

黃官引導陪審團裁決時，先排除「非法他殺」及「自殺」的可能，又指若陪審團接納法醫或其他證人的證供，可考慮死者「死於意外」，但若沒有足夠證據裁定死者死因，便可考慮裁定為「死因存疑」，即代表死因不明。

守則：促進社交康樂 營造家居氣氛

黃官說，根據社署要求中度殘疾院舍的人手比例，助理員或護理員與院友的比例為1:40，質疑「1個睇40個，其中一個係子駿，個員工會唔會疲於奔命呢？」，又舉例子駿在學校被安排一對一照顧，反問「職員點可能忽略39個唔去照顧？」

黃官在庭上讀出《殘疾人士院舍實務守則》，稱殘疾院舍應促進住客的社交、康樂及發展需要，院舍可透過營造家居氣氛、提供合適的支援和安排不同類型的活動，鼓勵殘疾者善用餘暇等，形容守則是「美麗的圖畫」，但證據顯示，院長劉潔心及主管吳純真均無受訓練，護理員鍾偉英來港首日已入職院舍，其後僅在勞工處上過一次課程後便終生有效，「咁嘅人手比例，你畀咩材料我，我就煮咩餸」，實在是巧婦難為無米之炊。他又反問無任何人手要求，卻想要求如此宏觀的圖畫，「係咪與事實好大距離？」

案發5年方研訊 官指警調查時間不理想

五人陪審團聽畢黃官的引導，退庭商議約兩小時後，一致裁定死者「死於意外」，並向社署、康橋之家和勞工及福利局提出多項建議，包括提高最低人手要求、加強職員培訓等（見表）。黃官感謝陪審團的付出，認為是次死因研訊非常有意義，並會代表香港市民將建議轉交相關部門。他說研訊在案發5年後才展開，警方調查的時間及進度並不理想，希望日後能加快進度。

警方回覆查詢稱，案件經徵詢律政司意見後，未有足夠證據對任何人作出刑事檢控，葵青警區重案組已完成刑事調查。

【案件編號：CCDI-474/16】

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