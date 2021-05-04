團體投訴強制外傭打針 平機會主席：為防疫不違歧視例

稱當局應考慮方案供不適合打針者

亞洲移居人士聯盟昨晨到平機會投訴，批評港府要求外傭強檢及續約時打疫苗涉歧視、違反人權。朱敏健昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，如任何措施目的為保障公眾健康，包括防疫，相關措施有合理或必要，即使造成差別待遇，都不違反《殘疾歧視條例》；如措施針對特定種族，就可能違反《種族歧視條例》，但政府考慮的措施是針對一種職業。他認為政府與僱傭要商討，以達至雙方可接受、合理的結果。

朱敏健表示，假設有人不適合或不能打疫苗，當局應考慮有否替代方案同樣可達至措施效果；他認為有替代方案是重要。他說政府仍在考慮政策，公眾仍有空間反映意見。

何栢良：強制具爭議 須解決措施一致性問題

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目表示，對強制外傭打疫苗「相當大保留」，如是基於防疫需要，客觀評估風險，有很多同等風險的職業包括安老院及檢疫酒店員工、社區檢測中心採樣員，都應強制打疫苗。他認為要解決的不是歧視問題，而是防疫角度的一致性問題。他關注採用強制手段是否合乎比例，建議為不能或不想打針者提供替代方案，如每7日一檢。

何栢良強調自己極鼓勵市民打疫苗，但政府採用強制手段具爭議，擔心會適得其反，令部分市民對打疫苗產生誤解或誤判，影響接種率。

被問港府要求外傭續約須打疫苗，港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示支持每名市民都應接種疫苗，除了有嚴重長期病和過敏史病人。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，港府專家顧問沒參與外傭打疫苗的討論，他相信措施原意是好，但要考慮如何落實。

（疫情第四波）