染變種3人 4‧11曾到東薈城 許樹昌：或已兩代傳播 梁子超批太遲發現

呼吸系統科專科醫生梁子超批評今次衛生署追蹤「嚴重走漏」，無法在早期找出兩人所有行動軌迹，事隔多日才發現他們曾去東涌「已經太遲」，「病毒已擴散出去」。他認為仍要繼續要求曾赴相關地方的人強制檢測，但由於時隔太久，有些人可能受感染但沒病發，應同步安排兩人在東涌光顧的食肆員工驗抗體，如對抗體陽性，則要追蹤相關密切接觸者。

印裔男與女友人曾到食肆Curry Lounge

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨出席醫管局研討大會，他表示從迪拜抵港、居於佐敦的印裔男於4月9日進入社區，病毒基因與他相同的東涌菲傭同月23日病發，相隔14天的潛伏期，形容本港沒因印裔男而造成爆發已算幸運。他又披露，提供寓所予印裔男暫住的女友人是菲律賓裔。

衛生防護中心昨晚發新聞稿公布，印裔男、其女友人及東涌菲傭均曾於4月11日到訪東涌東薈城；印裔男和女友人當日曾光顧東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge。政府要求當日到訪上述兩個處所的人強制檢測。

袁國勇倡視察檢測商實驗室 抽驗陰性樣本

同出席醫管局研討大會的港大微生物學系講座教授袁國勇表示，目前不知道變種病毒個案於本港社區傳播了多少代，亦不知社區有多少條傳播鏈，認為港府當務之急是快速作多重追蹤工作，才可以防止第五、第六波疫情出現。

袁又指出，部分採樣員只是在鼻腔內一至兩厘米採樣，未必有足夠的細胞檢測；並建議為曾有變種病毒患者入住的檢疫酒店的住客驗抗體。對於華大基因曾單日驗出至少26宗「假陽性」，亦被質疑採樣質素，袁國勇認為，目前檢測承辦商不止華大一間，贊成防護中心派出專業人員視察各承辦商的實驗室，以找出可能導致出錯的漏洞。他又建議，即使承辦商驗出陰性，當局應每1000個陰性樣本抽驗一個，檢測當中有否人類基因，如找不到有關基因，代表採樣質素不佳或有造假之嫌。

何栢良憂酒店檢疫有漏洞 走漏冰山一角

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示，本港社區出現變種病毒，是因為外防輸入措施未到位，他提出3個問題，包括太遲禁飛航班；檢疫酒店有漏洞，採樣檢測疑出問題；有證據顯示檢疫酒店檢疫者之間可互相傳播，令病毒流出社區。他擔心早前檢疫酒店走漏兩宗個案僅屬冰山一角，建議為4月所有曾入住檢疫酒店的人做核酸及血清檢測。

（疫情第四波）