印度返港婦中變種 留社區8日 兩檢測未驗出 專家促查是否檢疫酒店感染

居尖沙嘴美園大廈 全廈深夜撤離

衛生防護中心昨晚公布，28歲家庭主婦4月4日乘搭TATA SIA Airlines（Vistara）營運航班UK6395，由印度德里飛抵香港，同日起在富豪東方酒店檢疫21日，4月25日完成檢疫後返回尖沙嘴金巴利道美園大廈寓所，4月26日到伊利沙伯醫院求診，在急症室對檢測呈陰性。海外抵港者須在第26日強制檢測，她按規定於4月30日到社區檢測中心檢測，結果為不確定，5月2日再獲安排入院檢測，結果對病毒呈初步陽性，亦對抗體呈陽性。

中心表示，由於主婦在4月25日至5月2日在社區逗留期間可能具傳染性，為審慎起見，將美園大廈所有沒病徵住戶送檢疫中心檢疫21日，涉約40個單位。

梁促同期酒店檢疫者做病毒基因排序

呼吸系統科專科醫生梁子超認為有兩個可能性，可能主婦早已病發，但病毒量其後不斷下跌，導致無法驗出；另一可能是她在印度曾感染並產生抗體，今次是重新感染，有可能是在印度、本港檢疫酒店或社區感染。他說，如主婦的病毒量未來數日上升，意味可能是重新感染；如病毒量低，則可能屬殘餘病毒。他表示須全面調查事件，建議安排與主婦同期入住酒店的檢疫者做病毒基因排序，亦要檢視是否酒店檢疫措施有漏洞、採樣有否問題等。

袁國勇：要盡快釐清變種流入社區原因

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，主婦入院後抗體量高，病毒數值（CT Value）高於30，無病徵；其抗體呈陽性，即發病起碼10天，惟暫時資料有限，暫不敢說是否來港前已感染。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨稱，現時要盡快釐清變種病毒輸入個案流入社區原因，到底是機場、接駁車輛、檢疫酒店、採樣問題還是測試問題等，形容這是「非常重要的議題」。

昨晚約8時半，大批警員及身穿保護衣人員封鎖美園大廈，亦有警員到大廈樓下餐廳登記員工資料。當區區議員賀卓軒表示，該廈住戶以長者為多，大廈衛生不算差，非「三無大廈」。他說昨午收到多名曾到訪大廈樓下韓國餐廳的客人反映，收到「安心出行」程式通知要強制檢測，未知是否與撤離有關。

昨晚撤離前，有美園大廈住客將家中寵物、狗糧交託朋友，表現激動。租用大廈3樓單位作寫字樓的陳小姐，昨晚接獲業主通知大廈出現變種病毒並須撤離，她出席婚宴後前來了解，稱如最終須隔離也沒辦法。

許樹昌：75%染變種者抵港檢測沒病徵

另外，許樹昌昨出席醫管局研討大會時引述食衛局數字指出，截至4月29日，本港有248宗變種病毒株輸入個案，75%抵港檢測時沒病徵。他說沒有病徵者不檢測則找不到，增加追蹤難度，呼籲有輕微病徵者盡快檢測。

本港連續3日沒本地確診，昨新增兩宗確診均為輸入個案，分別是印尼抵港外傭及俄羅斯抵港機組人員，沒病徵；另有少於5宗初步確診。

明報記者

（疫情第四波）

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