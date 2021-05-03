「國安法電騙案」去年15宗 冒內地官員促交錢「證清白」

先存3萬予事主 博取信任

警方提醒市民不應在網上披露太多個人資料，以及切勿向陌生人透露網上理財戶口密碼，以防受騙。警方表示今年1至2月有2673宗騙案，較去年同期增8%；當中電話騙案有122宗，較去年同期的93宗升31.2%（見圖）。

警方表示今年首季未有接獲訛稱事主「違反國安法」、成功騙款的電話騙案，上月則阻截了一宗同類型電話騙案，事主陳女士在警方安排下，以視像方式向傳媒講述事發經過。

騙徒稱身分證被用作登記電話播獨

陳女士上月4日接獲不明來電，對方說出她的姓名及身分證號碼，又稱有人使用她的身分證號碼登記新電話號碼作宣揚港獨用途，涉違國安法，之後將其電話轉駁到「長沙公安局」，對方指稱她涉嫌洗黑錢，要求她將900萬元轉至另一戶口，以證明清白，其間騙徒稱她願意協助調查，故向她的戶口存入3萬元。騙徒稱案件屬機密，不可向家人提及，又威嚇她如不合作會即時被捕。被問到為何會相信對方說法，陳女士說：「對方講到好神通廣大，可以兩小時內喺你屋企門口出現，（當時）我信咗，儍儍哋。」

陳女士說，由於她沒有網上理財，未能提供戶口密碼，4月10日到銀行提款，引起銀行職員懷疑並報警。她說最初仍不信被騙，數日後發覺可能有問題，最終未提款。

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，調查過程發現，存入陳女士戶口的3萬元款項屬另一受害人，屬「騙上騙」手法，較為少見；又稱案件仍在調查。他呼籲市民如接獲這類電話，「唔好理佢講乜，最好直接收線」，又說「唔會有執法人員叫你用錢去證明清白」。

警：遇同類來電「最好直接收線」

至於去年牽涉「違反國安法」的電話騙案，最大單一損失案件於8月29日，事主為65歲本地女子，退休人士，在家中收到電話，騙徒聲稱她違反國安法，要求交錢以示清白。事主最終交出網上理財戶口資料，騙徒於9月至10月期間，從受害人戶口轉走約220萬元，事主10月31日報警求助，警方截下10萬元，案中暫未有人被捕。