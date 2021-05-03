元朗最嚴重 93公頃已「斬件」

發展局：去年608舉報 正跟進

發展局回覆稱，地政總署去年共接獲608宗涉違法「套丁」舉報及投訴，當中包括沙田和元朗區內懷疑「套丁」的投訴，署方正按機制跟進和調查。當局稱，分區地政處審批丁屋申請時，會向申請人查詢業權和原居民身分細節，如懷疑涉及虛假陳述或詐騙，會將有合理懷疑個案轉介執法部門，若查明「套丁」行為屬實，會作刑事檢控。

本研社報告推算，目前全港潛在套丁的私人丁地，可建9700多間丁屋，單在元朗區佔近5000間，集中八鄉、屏山鄉及十八鄉，當中以位於八鄉錦上路的蓮花地村規模最大，涉潛在套丁的私人丁地達5.38公頃，估計可建272間丁屋（見表）。

6公司購24地段 股東董事同人

本報記者上月中與本研社觀察蓮花地村其中3幅私人丁地，現場設有圍板，並寫上「此乃私人土地，請勿進入」字句。從圍板外可見，其中一幅土地有挖泥機正做平整土地工程，另一幅土地則有工人正建丁屋外牆，地上放有磚塊。

該3幅土地過去亦曾被分割為多個地段，共涉約75個地段，本報與本研社共抽取其中36幅土地，以了解業權狀况，發現24幅由6間私人公司先後購入，而該6間公司經查冊後發現，其股東及董事均屬同一人。

公專聯政策召集人黎廣德表示，所謂「套丁」行為其實是透過欺騙手段，將丁權套入土地再發展丁屋，批評政府忽視打擊「套丁」行為一直是「心軟、手軟、腳軟」，「有法律手段而不採用，將原居民利益凌駕公眾利益之上」。

本研社促收地建鄉村式公屋

本研社成員黃肇鴻批評，政府一直未檢視私人丁地的發展潛力，認為與其被濫用套丁，政府應動用法例，收回有潛在套丁風險的丁地，並發展鄉村式公營房屋，估計每公頃可建500伙，較每公頃只建40間丁屋更能善用土地。發展局表示，「鄉村式發展」地帶本質是低密度發展地帶，發展多受制於現有基建配套，一般不宜作高密度房屋發展。