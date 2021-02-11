本研社：潛在「套丁地」足建9700屋 沙田丁地分割售眾丁 隔多年原價回購 法律界指可疑

林建岳任董事公司 持上禾輋丁地

土地註冊處資料顯示，上禾輋村私人丁地由麗新集團主席林建岳等任董事的公司持有。麗新集團回覆稱對事件沒回應。有法律界人士認為，私人公司分割地段或回購地段的行為雖可疑，但關鍵要視乎男丁與發展商之間有否簽署秘密協議，以及協議內容。

現時可建丁屋的「鄉村式發展」用地，除官地外，亦有不少由私人持有（下稱私人丁地）。由於不少原居民「有丁無地」，遂衍生「套丁」，即發展商與原居民達成協議，購買其丁權，再將土地售予原居民，然後原居民申建丁屋，待建成後原居民按協議將丁屋轉讓發展商，令發展商可出售牟利。有關「套丁」行為除違反丁屋政策的自住原意，亦涉詐騙地政總署批出丁屋牌照，屬刑事罪行。

分割地段預留「屋苑通道」

7特徵推算 港177公頃「套丁土儲」

本研社及公專聯調查發現，現時全港有逾1500公頃閒置私人丁地，再按7項主要特徵，調查是否涉潛在套丁行為，包括涉3個或以上相連地段、分割地段、預留細長地段作屋苑通道等，推算全港有177公頃屬「潛在套丁土儲」，涉780多幅土地，估計可建逾9700間丁屋。

兩公司向原居民賣地 每幅100萬

同2008年售出 近年原價回購

沙田上禾輋村及排頭村有兩幅閒置私人丁地，面積達0.78及1.37公頃，分別由「環輝發展有限公司」及「緯暉有限公司」於1990年代購入（見圖）。土地註冊處資料顯示，兩地均於2007年12月分割作多個呈方形的地段，其中上禾輋村丁地涉分割80多個地段，本報與本研社抽查當中24個地段，發現「環輝」於2008年1月以各100萬元將多個地段售予各不同姓氏的男丁，至去年各男丁以同樣100萬元將涉事地段售回「環輝」。

排頭村丁地涉分割70多個地段，抽查30個地段後亦發現，「緯輝」於2008年1月亦以各100萬元將多個地段售予各男丁，去年各男丁亦以同樣100萬元售回「緯暉」。至於該兩地預留作疑似道路的細長地段，則一直由該兩間公司持有。本報上周觀察，該兩地現址長滿樹木，未有發展。

查冊資料顯示，「環輝」及「緯暉」兩間公司註冊地址相同，「環輝」5名董事包括麗新集團主席林建岳、永泰地產主席鄭維志等；「緯暉」有4名董事。兩間公司股東之一均為「Actswell （Nominees） Limited」，並有兩名董事姓名相同。麗新集團回覆本報稱對事件沒回應。永泰地產回覆稱與「環輝」並無任何關連，「環輝」亦非永泰地產旗下附屬公司、聯營公司或合資企業。

本研社：回購丁地或因套丁「爛尾」

大狀：難成證據，關鍵在涉欺詐否

本研社成員夏淳權稱，過往套丁民事法庭案例披露，發展商與男丁簽署的秘密協議有「回購丁地」條款，列明指定時段內，若男丁未能依期申請丁牌，有權終止協議，要求男丁歸還地段業權。他認為回購舉動有疑似套丁嫌疑，該兩地或反映發展商曾希望發展丁屋屋苑，最終爛尾。另一成員黃肇鴻表示，若私人丁地有預留地段作屋苑通道，並一直由發展商持有，反映該項目呈「屋苑化」，背後或有私人公司主導。

大律師何昀匡認為，發展商分割地段售予男丁再回購，或在土地內預留地段發展道路，只能說有可疑，難構成套丁證據，因有關舉動表面不違法，關鍵在於男丁與發展商之間簽署的秘密協議條款是否涉欺詐行為，如事前有否協議丁屋建成後男丁須轉讓業權予發展商等，而目前難以證實背後有否秘密協議。

發展局指分割土地非必套丁

地政：2016至今未接丁屋申請

發展局回覆稱，一般而言私人地段買賣及分割均屬私人安排，除非地契有條文約束，否則政府不能干預，稱買賣及分割私人土地不一定是「套丁」證據，小型屋宇申請機制對此亦並無限制。地政總署回覆，2016至今年並無接獲沙田排頭及上禾輋的小型屋宇申請。

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