37萬外傭倘攤勻9日驗 每日僅佔半檢測量

【明報專訊】本港連日出現檢測人龍，除了菲傭驗出變種新冠病毒觸發大批東涌居民及全港外傭要強制檢測，早前驗出變種病毒的印裔男子及堅尼地道菲傭引發的強制檢測者，亦要接受第2及3次檢測，令檢測需求一下子大增。本港每日可驗8萬人，若外傭平均分開9日（須於5月1日至9日完成強檢）預約檢測，每日驗4萬人，只佔檢測量一半，但結果如勞福局長羅致光前日所言，如37萬名外傭皆在這兩天檢測，難以避免大排長龍及出現混亂。
承辦商：已加人手採樣 用盡採樣車
政府在東涌設3個流動採樣站，營運其中兩個採樣站的香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，東涌有不少屋邨和私樓，人口眾多，加上外傭要強制檢測，東涌的流動採樣站有大量市民前來採樣，平時的流動採樣站每日約有1000至2000人接受採樣，東涌兩個流動採樣站前日則共為6000人接受採樣，料昨日會更多，估計全日約7000人接受採樣。
多四大類人強檢 需求急增
黃利寶說，近日已加派人手採樣，又用盡所有採樣車，其中在東涌富東邨的流動採樣站已派了3架採樣車和設兩個帳篷，而社區檢測中心若有額外空間，會將採樣位置由5個加至8個。
食衛局長陳肇始前日表示，本港過去每日檢測量最高約8萬個。這檢測容量近日要應付四大類人，其一是染變種病毒東涌菲傭的相關者，即逾300名密切接觸者的同住者、曾去菲傭到訪東薈城及富東街市等的人；其二是全港37萬名外傭；其三是早前兩宗社區變種病毒個案的相關者，近日要接受第二次或第三次強制檢測；其四是爆發上呼吸道感染的學校要強制檢測，單是昨日凌晨公布的強制檢測名單已有11間學校，因此檢測需求一下子大增。