37萬外傭倘攤勻9日驗 每日僅佔半檢測量

承辦商：已加人手採樣 用盡採樣車

政府在東涌設3個流動採樣站，營運其中兩個採樣站的香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，東涌有不少屋邨和私樓，人口眾多，加上外傭要強制檢測，東涌的流動採樣站有大量市民前來採樣，平時的流動採樣站每日約有1000至2000人接受採樣，東涌兩個流動採樣站前日則共為6000人接受採樣，料昨日會更多，估計全日約7000人接受採樣。

多四大類人強檢 需求急增

黃利寶說，近日已加派人手採樣，又用盡所有採樣車，其中在東涌富東邨的流動採樣站已派了3架採樣車和設兩個帳篷，而社區檢測中心若有額外空間，會將採樣位置由5個加至8個。

食衛局長陳肇始前日表示，本港過去每日檢測量最高約8萬個。這檢測容量近日要應付四大類人，其一是染變種病毒東涌菲傭的相關者，即逾300名密切接觸者的同住者、曾去菲傭到訪東薈城及富東街市等的人；其二是全港37萬名外傭；其三是早前兩宗社區變種病毒個案的相關者，近日要接受第二次或第三次強制檢測；其四是爆發上呼吸道感染的學校要強制檢測，單是昨日凌晨公布的強制檢測名單已有11間學校，因此檢測需求一下子大增。

（疫情第四波）