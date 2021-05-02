被問氣泡「谷針」否 聶德權：咁又有咩問題？

昨逾3萬預約打針 一個月新高

本港昨有4萬人打疫苗，當中4500人打第一劑科興，4800人打第二劑；15,500人打第一劑BioNTech（復必泰），15,700人打第二劑。兩種疫苗的預約人數都是近日新高，其中科興有6300人預約，較前一日多1300人，BioNTech有26,400人預約，較前一日多9500人。

此外，前日有11人打疫苗後送院，當中一名49歲女子打第一劑BioNTech後高血壓、胸口痛及左手尾指麻痺，需留院觀察。

聶德權昨在商台《政經星期六》表示，自4月23日開始將接種年齡放寬至16歲，截至4月29日，30歲以下約10萬人已預約或已打針，其中6.8萬人已打首針。他說，前日本港有1.9萬人打首針，單日接種3.5萬劑，是近期較高水平，而本港每日接種能力有5萬劑，現仍未用盡，形容「浪費了機會」。他說，要打針才能將變種病毒傳入社區風險減低，又引述世衛和專家稱，現時疫苗對南非變種病毒仍有效。

對於有人形容疫苗氣泡為「谷針」，聶德權認為應「靜一靜、諗一諗」。他說，面對全球疫情，本港疫情也是「一波未平一波又起」，只有打針才能徹底解決問題，政府用各種方法提高接種率，包括告訴市民疫苗副作用少，並按風險放寬社交距離，反問「咁又有咩問題呢？」

聶承認，在食肆的限制措施下，例如限4人一枱會影響生意，但若放寬措施，風險一定增加，若員工、食客已打針，有較好保護，便有條件可放寬些。他強調，當有放寬措施，就有額外條件需符合，明白會帶來不便，相信理順後很快會習慣。

此外，昨再多一名確診者離世，為70歲住屯門友愛邨愛暉樓第3座的視力不佳獨居婦（第11547宗），該大廈早前出現垂直和橫向傳播，衛生署分多次安排不同座向和樓層住戶撤離。本港累計有210宗新冠病毒死亡個案。

（疫情第四波）