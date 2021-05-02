一句「可選擇唔喺香港做嘢」惹怒外傭 印傭工會斥羅致光傲慢 促撤言論致歉

勞福局：院舍員工也強檢

不涉身分歧視

勞福局昨晚發稿，沒致歉或撤回言論，只重申強制檢測是風險為本，定期聚會的外傭若染病，可致跨家庭感染。該局又稱，強制檢測亦適用於院舍員工等高風險行業，並不涉及種族或身分歧視。

不過，政府現時只要求院舍員工每14日強制檢測，毋須強制打針（見表）。勞福局昨晚無回應強制打針的批評，只呼籲所有外傭盡快打針，以保障自身、僱主家庭及他人健康，亦可避免將來可能須定期檢測。

團體：歸咎外傭不科學 盼重新考慮

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕認為羅致光前日的言論「很侮辱（very insulting）」，稱政府只要求全部外傭檢測，並擬加入強制打針要求，是一種種族主義及歧視，而每個人都有可能成隱形傳播者，把問題歸咎外傭並不科學，盼政府重新考慮針對外傭的政策。

外傭工會：應問僱主認同羅言論否

Sring Atin形容羅致光的日言論是不願承認外傭在港的貢獻，「應該問問僱主是否都認同此句意見」、「政府是否已經準備好讓香港僱主在沒有外傭下生活？」她補充，組織會考慮採取法律行動，今日會發起靜默抗議行動，外傭會在各區舉牌，未來幾日將聯絡領事館求助。

市民何太昨在港台《星期六問責》問若外傭打針後死亡的責任，「僱主責任在哪？工人的生命都是生命，他們長途跋涉來香港工作，離開家庭、家人，傭主應該保護他們」。

勞福局回應稱，勞工處及入境事務處正研究細節，若外傭因健康不宜打針，可考慮豁免；醫療費用方面，據「標準僱傭合約」，外傭在受僱期間生病，僱主須提供免費醫療，而合資格外傭可享公共醫療服務，另亦受疫苗異常事件的保障基金保障。

對於政府擬強制續約外傭打針，職工盟總幹事蒙兆達稱外傭缺乏議價能力，面對的情况較本地工人惡劣，若要在政府及僱主脅迫下打針屬「好悲哀」，「政府為谷針數不擇手段，欺壓離鄉別井的外傭在冒險打針與保住飯碗之間抉擇」。民主黨勞工政策發言人莫建成擔心，「早前逼令多個飲食及娛樂行業員工接種疫苗，今天逼迫外傭接種疫苗，明天便透過逐個行業同工種逼迫全港市民、公務員接種」。

感政府威脅 菲傭：為工作無奈接受

在東涌工作的31歲菲傭Baticia認為政府威脅外傭，但她為了工作，只能無奈接受，並透露很多朋友本來不打算打疫苗，現亦要為工作妥協，對此感傷心，認為外傭應有自由選擇權利。在海堤灣畔工作的外傭May說原初不想打針，但得知有變種病毒及社會疫情不穩後，將會預約打針，但有部分外傭朋友擔憂副作用，仍在考慮中。

明報記者

（疫情第四波）