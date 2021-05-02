暴曬4小時 居民轟政府「無當我哋係人」 多區檢測長龍 維園外傭逾千

港鐵站樣本包派光 中心預約額滿

除了檢測站湧現人龍，20個港鐵站的樣本包派發機昨早全線派光，有外傭早上到東涌站取樣本包，結果撲空，只好今天再去取。社區檢測中心預約亦爆滿，根據檢測中心網頁，截至昨晚11時，5月2至3日全港所有檢測中心全數額滿，其中6間檢測中心未來一周全滿，包括港島全部4間檢測中心。食衛局昨晚發稿表示，感謝昨日接受檢測者的耐性及體諒，未來數天會盡力增加檢測量，並鼓勵外傭接種疫苗。

政府因應外傭要強制檢測，昨日在4個外傭聚集點增設流動採樣站，全部大排長龍，當中維園於中午12時有逾千名外傭排隊，不少人難抵烈日要撐傘，記者由隊頭近興發街入口，步行至近告士打道入口隊尾需時10分鐘。不少在維園的外傭因昨天放假來排隊，部分人早上9時半到來，等了4個半小時才驗完，外傭Alpha稱採樣沒想像中痛，只是曬了數小時有點辛苦。

東涌居民憂人多排隊反中招

至於荔枝角公園流動檢測站，於昨午1時許約有500名外傭排隊，警員一度到場呼籲外傭保持距離；荃灣公園檢測站則有約300人。除了流動檢測站，社區檢測站也現人龍，僱主郭小姐因沙田已滿額，昨天帶印傭到油麻地檢測，「好急囉，起碼畀足人10日或者14日檢測，或者開多啲centre（檢測中心）。我哋約咗5點半，𠵱家排到4點嗰啲，出面仲有三四百人」。

另外，感染變種病毒的東涌菲傭曾到訪的東薈城等被納入強制檢測，兩個東涌檢測站昨天都「打蛇餅」，當中富東廣場對出的流動檢測站於中午1時許有逾500人打蛇餅。一家四口在隊頭的何先生稱，政府呼籲勿聚集，但檢測站人手及配套不足，多人排隊聚集，擔心「呢度一個『瀨嘢』（染疫），全部人都中（感染）」，批評「政府根本無當我哋係人」、「搵啲嘢畀市民遮蔭都好呀，曬咗咁X耐，黐線，有兩個人今（昨）朝都曬到暈咗」。他的10歲兒子亦說「好曬，好辛苦」。

同在人龍中的70歲關先生則大叫：「政府無科學根據」，他說只是每日經過富東商場去酒樓飲茶，都被要求強檢，不檢測又可能被罰款，「窮人邊有錢呀」。他怒斥「等咗4個幾鐘，差唔多暈低啦」。

檢測站派籌分流 截龍仍逾百人排

東涌北公園七人硬地足球場另有流動檢測站，承辦商Prenetics派籌分散人流，映灣園居民Vivian認同派籌分散人流做法，又可回家等候，可免高溫下排隊。不過，檢測站下午5時許派完籌，仍有逾百人在排隊，不少人因此十分鼓譟，與職員爭吵。當中楊先生與家人4時半開始排隊亦撲空，他見有人一次取10張籌，感到不公平，盼承辦商改善。何先生亦認為安排差，批評政府不了解民間情况，令市民受苦，要求政府加派人手協助檢測。

Prenetics職員表示，昨午5時至7時半有6個時段，每個時段派140張籌，今早會繼續派籌，呼籲昨天未能檢測的人今天再來。不過，有市民大叫：「我等咗3個鐘，一定會投訴，酒樓帶位都識安排過你啦！」

（疫情第四波）