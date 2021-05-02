染南非變種 東涌菲傭佐敦印男基因排序一樣 專家：社區或逾一條變種傳播鏈

昨零本地確診 8宗輸入

映灣園逾千人檢疫 10戶未尋獲

本港昨天沒本地確診，8宗確診全屬輸入個案。最新發現染變種病毒的菲傭住東涌映灣園悅濤軒第11座，全幢400戶約1020人正檢疫，但衛生署稱約10戶未能尋獲，追蹤辦公室會跟進。

連同上述菲傭，本港共有5宗在社區確診的變種個案。理工大學團隊前晚至昨早為最新兩宗個案，即住東涌菲傭（第11,773宗）及其10個月大女少主（第11,774宗）做病毒全基因組測序，並與首宗變種個案、即印度裔男子（第11,643宗）的病毒基因對比，證實3人均屬B.1.351南非變種病毒株，且基因排序100%相同。至於印裔男子的女友人（第11,672宗），團隊未為她測序，但料與印裔男相同。

暫未見兩人曾共處一地

理大專家憂涉隱形患者

印裔男於4月8至16日身處油尖旺和長洲；其女友人在中西區中央廣場診所任職；東涌菲傭主要在東涌和青衣活動，至4月23日發病，暫不見她與前兩者曾共處同一地方。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒說，頗肯定3人存在流行病學關聯，相信是由印裔男傳給東涌兩人，若非直接傳播更令人擔心，代表中間仍有帶着南非變種病毒的隱形患者未找到，仍在社區游走，當局應要再了解他們到訪處，跟進調查。

至於在堅尼地道8號工作的菲傭（第11,730宗），蕭傑恒稱同帶南非變種病毒，但與上述3人的病毒基因差異大，排除互相傳播。蕭說，她屬「較原始」的南非變種病毒，加上入院驗出帶抗體和病毒少，有可能在原居地感染，而她在檢疫酒店的鄰房病人染英國變種病毒，相信不是互相傳播。堅尼地道菲傭在社區逗留最少6日，他認為不能排除社區有多於一條南非變種病毒傳播鏈。

港大團隊亦確定印裔男與東涌菲傭病毒基因一樣，港大微生物學系講座教授袁國勇說，從病發時間計應是印裔男先感染，可能在酒店感染後，中間或經過好幾個人傳染給菲傭，也可能另有未發現的隱形源頭傳染給他們。他認為本港已出現變種病毒株社區傳播，而南非株的傳染力可能更高。

袁國勇倡抽樣覆檢化驗結果

促為完檢疫抵港者驗抗體

袁認為，事件反映在入境防疫措施和檢疫措施上有漏洞（leakage），除了酒店和邊檢控制等走漏，外判化驗商水平也有影響，「採樣做得好不好？或檢驗有無假陽性、假陰性？」他說，需新措施減低檢測假陰和假陽性，包括實地檢查外判檢測承辦商的實驗室，及就承辦商化驗出陰性結果抽樣覆檢。

袁國勇又稱，目前大規模檢測外傭無法取代快速且多層的追蹤，以找到傳播鏈的起點。他提出應要求所有近期完成檢疫的抵港者抽血驗抗體，特別是多間華美達酒店相關者；如發現帶抗體者，須追蹤傳播鏈並檢疫接觸者，否則變種病毒傳得快，即使全面驗外傭都未必能斬斷傳播鏈。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦稱，早前酒店檢疫的採樣檢測可能出問題，應為之前被檢測陰性的入境者及酒店員工驗抗體，了解受感染人數，特別是3月後涉各間華美達酒店的人都要測試。

衛生署回覆稱，為確保採樣質素，合約有條文要求承辦商符合質素，如化驗或出現異常須即通報。署方稱會監察承辦商並作相應跟進。

明報記者

（疫情第四波）

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