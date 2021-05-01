「覆立會查詢」 教局索全港教員打針資料

教育局昨向全港學校校監及校長致函，稱之前已闡明教職員已獲界定為接種疫苗優先組別，鼓勵他們盡早接種。信中稱，教職員服務廣大莘莘學子，大眾及不少家長均期望教職員以顧己及人態度主動接種疫苗，展現承擔精神。

可揀不披露意向 教協憂變施壓

信中稱有議員向教育局查詢教職員接種疫苗概况，故請校方呈報學校全體教職員接種疫苗的資料，並於5月13日前回覆表格。局方又稱，學校可按校本情况以不記名方式收集教職員接種情况，又稱收集資料時應讓教職員清楚知悉其個人資料披露屬自願性質，並僅會用作回覆立法會查詢用途。

教協副會長葉建源認為，打針與否屬個人選擇，教育局及校方應顧及教職員私隱，教職員可選擇回答或不披露意願，校方不應強制申報，否則憂慮收集資料變成向教師施壓。葉稱教職員只佔學校人數的少數，無理由要以教職員打針作為學校防疫安全的指標。

教育局早前將教職員檢測及打針與復課掛鈎，做法惹起爭議。教育局稱，截至昨日共有1720所學校申請安排全校學生回校上半天課，包括約870所幼稚園及300所中小學，其餘為補習學校。

（疫情第四波）