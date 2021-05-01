食肆換空氣淨化機遭抬價 食環：市場決定

500呎舖遭索1.3萬 另一店需交5000簽證費

漁農界議員何俊賢昨在立法會食物安全及環境衛生事務委員會提到，政府3月中落實叫食肆符合通風要求，食肆要在43日內尋找承辦商及達到要求，有500平方呎的食肆遭承辦商索價1.3萬元簽發證明書及購買一台淨化機，亦有數百平方呎的點心店遭索價7800元，當中5000元屬證書「簽名費」，餘額是買淨化機費用。

指屬政府要求 議員批推搪

食環署副署長黃淑嫻解釋，早前向香港註冊通風系統承建商業界了解，現有逾180間承建商，簽發證明書約1000至2000元，收費由市場決定，政府不可控制其商業行為，又稱食肆可延期申請，即使未獲回覆亦不會視作違規。民建聯議員葛珮帆稱，今次是政府突要食肆短期內找人簽發證明書、搶購淨化機，致承建商坐地起價，質疑政府以市場行為推搪。

另外，尖沙嘴龍圖閣海鮮飯店創辦人陳強稱，約一個月前預訂約10部空氣淨化機，至今未有貨，每部機逾4000元，連同聘請專業人士簽發證明書，共耗約5萬至6萬元。說疫下生意不好，仍要花錢改善通風設備，實在「好痛」，職員稱已向食環署遞交延期申請。尖沙嘴三田製麵所店員透露已訂購兩部空氣淨化機，仍未到貨。

食環署發言人回覆，約1.8萬間餐飲處所須遵守第599F章下的換氣量或空氣淨化設備規定，截至周四共5904間已提交網上登記，有129間透過自願申報計劃提交網上申報，另接獲2884宗延期申請。

（疫情第四波）