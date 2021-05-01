映灣園住戶急尋寵物暫託 救援組織批撤離倉卒

撤時寵物酒店已關 急覓親友接走

映灣園11座前晚撤離時，數十人在大堂將寵物轉交親友，部分則被身穿防疫衣的工作人員接走。現場所見，有人將貓、狗、雀鳥甚至盆栽交給親友。

「狗狗宿一宵」負責人蘇小姐表示，映灣園11座其中一戶曾到其收容所領養幼犬Max，故前晚緊急撤離時協助該戶暫時照顧Max。蘇說當時該戶稱受封區影響，惟半小時後接獲政府通知要撤離，令狗主徬徨，認為撤離過急做法離譜。她形容Max較膽小，若交由漁護署看管或會有陰影，幸政府容許親友接走，目前要密切留意Max狀况。

專營緊急寵物救援的「一寵愛」負責人豪哥表示，映灣園前晚撤離時接獲數名相熟住戶求助，需緊急暫託家中寵物，他抵達初時未發現漁護署人員在場，僅由警員及檢疫人員協助安排接送動物。他稱政府深夜決定撤離，當時大部分寵物酒店已關門，不少住戶均徬徨，遂向專營緊急寵物救援的組織求助，現場大部分寵物由住戶親友接走，豪哥則協助住戶把3隻貓送往住戶親友暫託，另有兩隻狗需由豪哥暫時照顧。豪哥說兩隻狗來自兩個家庭，狗狗初時感害怕，目前已安定下來，兩個家庭已驗出陰性結果，待隔離完畢再安排牠們回主人身邊。

醫生：主人呈陰性 寵物風險低

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，香港早前曾有貓狗受病毒感染個案，但沒貓狗傳給人的個案，認為家養貓狗並非病毒傳播有效途徑。梁認為目前映灣園11座所有住戶已隔離檢驗，若貓狗主人已驗出陰性結果，相信寵物風險甚低。

漁護署回應稱，截至昨午5時半，在東涌共接收21隻寵物，包括9隻狗、8隻貓、1隻倉鼠及3隻龜。檢疫期間該署獸醫及職員會照顧有關動物並抽取樣本化驗及獸醫學監察，所有寵物必須對病毒呈陰性方會交還主人。該署稱，過去雖曾有寵物對新冠病毒呈陽性，但至今無證據顯示寵物在人類感染中扮演傳播角色。

（疫情第四波）