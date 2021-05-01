食肆憂錯失母親節 原禁B類14天內升級 食環署：積極考慮放寬

黃傑龍：扔表重印 員工壓力大

食環署前日發布的顧客資料記錄表昨日已有更新。黃傑龍說，他前日印了不少食環署範本的表格，昨表格更新了，只好扔掉舊表，再印一批新的，「同事晚上睡不着，不知道什麼時候有新東西，心理壓力好大」。另外，他說於新措施仍有部分內容不清晰，例如他得悉顧客資料記錄表需根據食環署範本而設，而範本要求簽署，但電子表格難簽名，「是否代表不能用網上表格？」

他昨日又發現，食肆不能隨意更改類別，「有行家畀食環巡過，食環話今日見到你係B，聽日你唔可以係C」，讓不少餐廳大失預算，將錯過母親節檔期。他說不少食肆餐桌並非如酒樓可隨意移動，「6人枱可能喺唔同角落」，難劃出一個區只招待6人客。

食環署回覆稱，正積極考慮業界提出的要求，寬鬆處理以讓已選定運作模式的餐飲處所可以在今個周期的指明期間餘下日子，在符合相關規定後更改至C類或D類。

反應冷淡 有酒樓減6人枱

尖沙嘴酒樓譽宴和龍圖閣海鮮飯店開放6人枱首兩日，未見廣受食客歡迎。據兩店負責人稱，前日放寬首日晚市6人枱均無食客。記者昨到訪龍圖閣，發現C區已由前日設4張6人枱，減至昨日兩張，亦不見有食客，職員說「午市無乜人用」，但B區4人枱卻有不少食客。該店創辦人陳強說陸續收到數日後的訂枱查詢，相信食客在放寬初期未知可6人一枱。

譽宴昨沒調整B區及C區範圍，昨午1時許只有一張6人枱有食客，反應較前日冷淡；職員說昨晚有7至8個預約訂6人枱，反應較好。上述兩間混合B及C區經營的食肆均沒有清晰展示分區平面圖，其中譽宴職員向記者展示內部使用的分區平面圖，但稱不會公開，職員暫未收到公司指示要張貼。

（疫情第四波）