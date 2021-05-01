天主教聖公會連鎖食肆不入氣泡 食環署食客表格用一日改版 業界：沒時間消化條例

天主教區：累贅 聖公會：不應有人被拒崇拜

政府周二公布，宗教聚會年滿16歲的參與者最少打一針，室內可容人數便可由三成升至一半，未能打針者可用指定表格申報，並須附醫生證明及14日內陰性檢測報告。天主教香港教區昨發通告，表示措施「涉及頗累贅的程序」，聖堂及信友遵守上十分不便，湯漢樞機諮詢主教公署後決定依循早前宣布的措施，即維持容納三成人。聖公會主教院亦發通告，稱「主教院認為沒有人應該因為法律以外的原因而被拒絕進入聖堂或拒絕參與崇拜」，同時考慮可行性，決定維持容納人數三成的教友一同崇拜。

6家連鎖食店填紙昨未跟食署格式

另外，本報昨檢視麥當勞、KFC、大家樂、大快活、吉野家、太興及譚仔三哥，全部維持最多4人一枱，且當中6間未跟隨食環署格式要求，記錄不用安心出行食客的資料。

食環署前日在疫苗氣泡生效首天，在網頁上載一份統一格式的顧客資料記錄表，除了食肆一般要求的姓名、電話等，還提供年齡組別選項，並要簽名作實，表上列明虛報會被罰5000元。食環署昨在網頁更新表格，新增顧客所在範圍（見表）。本報檢視上述連鎖食肆時，發現只有美心MX使用前日版本的食環署表格；KFC沒用格式一樣的表格，但都要求顧客選年齡組別。

大快活回覆稱正更新餐廳的資料記錄表，今日將全面使用，集團沒要求員工打針，故維持「B類」營運模式（4人一枱）；大家樂稱考慮到客人需要及員工情况，會維持現有措施，會按照指引提供合規格的資料記錄表；美心MX表示昨已用最新版本的記錄表，會維持4人一枱及營業至10時；KFC稱會持續檢視狀况，以配合措施。其餘食肆沒回覆。

黃傑龍：表格方便執法 不方便餐廳

據悉，食環署暫未正式執法，內部有指今次措施改動太大，未來兩周為「教育期」。稻苗學會會長黃傑龍稱，食環署昨向業界解說，「我都替食環同事辛苦，我見到解說嘅公務員，自己對條例都係現場即時『釋法』」，稱大家都無時間消化複雜的條例。他又說，防疫政策愈多人參與愈有幫助，「現在表格製作的出發點明顯是方便執法，不是方便餐廳運作。我諗常人都知道一個法定的規定文件，如果24小時內會改變，當然是不理想」。他說現在評論無食肆想升級到C類是「太快下結論，業界要有沉澱空間」，盼政府能修訂及簡化措施，「多少少誘因，等人覺得有機會做到都有好處」。

稻苗學會主席徐汶緯批評，政府「前日（大前日）凌晨文件都未出齊，今日（昨）都有嘢要修正」。他又說，其集團過去兩日收到50至80個電話查詢是否一定要用安心出行，「連自己飲食業界都唔係太清晰，唔好話市民同客人」。

食衛局長陳肇始稱，疫苗氣泡需時適應，食環署會就未能預見的問題、操作困難與業界溝通。

明報記者

（疫情第四波）