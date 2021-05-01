理大翻查逾30宗輸入個案 檢10「雙重變種」全印度抵港

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊4月為30多宗新冠病毒輸入個案做全基因組測序，最新於本周發現10宗個案帶有在印度流行的「B.1.617」、「B.1.617.1」變異病毒株（下稱印度株），分別有1宗和9宗，是本港首次發現有關病毒株。

該病毒株帶有「E484Q」及「L452R」的雙重主要基因變異，蕭傑恒表示可增加病毒透過ACE2受體入侵細胞可能，令病毒傳染力增加，並有可能影響疫苗的保護率。他相信印度株較目前本港流行的「B.1.36.27」株可能傳播力更高，至於會否較帶「N501Y」變異的病毒株傳播力更高則未知。

蕭傑恒說，上述10個帶印度株的確診者均由印度抵港，7人乘4月4日航班UK6395抵港。翻查資料，該航班至昨已有58名乘客確診。另一名帶印度株確診者4月9日乘AI1314抵港，其餘2人待確認資料。據蕭所知，他們分別在港入住西營盤和北角華美達酒店及灣仔帝盛酒店，暫未有證據指出他們在航班或檢疫酒店交叉感染。

學者：防護中心快速測試無法驗

蕭傑恒表示，上述10個印度株均不帶「N501Y」和「E484K」變異，因此透過衛生防護中心原有的快速測試無法驗出，要透過基因測序才分析到。據蕭所知，當局正用新的、可驗L452R變異的檢測翻查舊確診個案，其團隊早前為部分本地個案做過基因排序，暫未在本地個案發現印度株。

散播雖快 打針仍有保障

港大公共衛生學院教授潘烈文稱，印度雙重變種病毒散播得很快，但會否對疫苗產生不同影響，或其毒性有否改變，仍未有肯定答案。這款變種病毒包含E484Q基因變異，他關注若出現突變，抗體辨認病毒的效能會否減低，但認為疫苗不會完全失效，因接種疫苗可產生不同抗體，不會所有抗體也辨認不到病毒，接種疫苗仍有保障，起碼可避免嚴重病徵及減低死亡率。

（疫情第四波）