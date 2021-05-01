東涌採樣站打蛇餅 居民斥站少人多安排差

有人等逾2.5小時 有人疑中暑

政府昨午於東薈城商場對出增設流動採樣站。食物及衛生局長陳肇始表示會繼續物色地點設更多採樣站，由於檢測人數眾多，檢測限期由今日（5月1日）延長至明日（2日）。

東涌北流動採樣站及富東廣場流動採樣站昨亦人龍不斷，中午炎熱，不少人輪候時打傘擋太陽。東涌居民蕭先生一家四口在東涌北採樣站排隊約1.5小時，蕭太認為東涌採樣站不夠，「多啲檢測站會好啲，因東涌比較多人」。她又說變種病毒「得人驚」，因傳播能力較高，一家會減少外出用膳。

家有外傭的冼小姐昨和親友來檢測，她輪候約2.5小時，前方仍有多人排隊，估計仍要多排一小時。她不滿安排，稱檢測站不夠多。

一站華大負責 食衛局：最後一天

本報發現，東涌北流動採樣站由華大基因負責。華大基因曾驗出多宗假陽性，食衛局早前表示已暫停委派華大基因服務新的流動採樣站，亦不排除減少採用華大基因提供的其他檢測服務。食衛局回應，昨為華大最後一天負責東涌北流動採樣站，今天起會轉為Prenetics。

蕭太質疑華大基因出現假陽性，「佢咁多問題，仲畀咁大個project佢做，檢測公司唔係得佢一間」。她認為東涌疫情嚴重，假如再出現假陽性「唔係咁好」。蕭先生則認為，最重要華大知道問題後改善，現時全港檢測量均大，擔心少了華大，其他檢測公司應付不了。

映灣園第11座居民全陰性

政府前晚在映灣園第11座實施封區強檢，陳肇始表示約950名居民接受檢測，全部陰性，該廈居民被列為密切接觸者，要檢疫21天。衛生防護中心總監林文健表示，已為該外傭個案追蹤逾300名密切接觸者。

本港昨增4宗確診，除了東涌映灣園涉兩宗，另兩宗來自印度和尼泊爾輸入個案，其中來自印度的30歲男傭，乘坐逾50人染疫的UK6395來港。另有少於5宗初步確診。

（疫情第四波）