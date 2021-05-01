中介憂強制打針致外傭離港潮

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，政府「用飯碗揸（外傭）死穴」，但忽略有些家庭需要外傭，尤其有長者及幼童家庭，質疑失去照顧者，政府能否提供支援。

質疑家庭失照顧者 政府能否支援

她提出兩個疑問，其一是責任問題，外傭打疫苗後有嚴重副作用，是否屬因工受傷要僱主負責醫藥費；其二是勞資糾紛，若外傭因拒打針不能續約，僱主是否要支付長期服務金。

香港人力資源仲介協會主席、得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭說，強制外傭打針「影響好大」，批評政府決策前不想後果，反問「走晒啲外傭，香港家庭點算呢？」

數十次助勸外傭打針 甚少成功

她稱曾數十次協助僱主說服外傭打針，甚少成功，更有人表明辭職亦不會打針，預計若強制打針，或致數萬名外傭離港，慨嘆「唔係逼人就有用」。她說現時外傭短缺，加上航班熔斷，新外傭未能來港，若強制打針，只會令外傭更少，出現加價爭人的情况。

（疫情第四波）