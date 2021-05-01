37萬外傭強制驗 續約強制打針 團體轟標籤播毒歧視 羅致光：可選唔喺香港做嘢

羅致光昨公布，要求所有外傭檢測，已打兩針並夠14天可豁免，又考慮日後要求外傭定期檢測。羅致光否認涉偏見，稱是按風險決定；就為何無要求僱主強制檢測，羅說估計涉100萬人，難9天內做。他又表示，每日約有500外傭續約，將在外傭申請工作簽證時加入接種認可新冠疫苗的新要求。勞工處稱，暫要求本地續約的外傭須打針，會再探討如何安排新外傭抵港後打針；如外傭身體不宜打針，則正在研究處理安排。

羅稱按風險決定 勞處：身體不宜者安排待研究

就要求外傭必須打針會否違反自願接種原則，及會否將要求擴至其他行業，羅致光說：「（打新冠疫苗）作為工作簽證的條件，我哋唔覺得係特別苛求，佢可以選擇唔喺香港做嘢，佢唔係香港居民，考慮整體防疫要求係有需要。」羅認為外傭會照顧長者，又會往返原居地，成輸入疫情風險，而他們假日主要與朋友聚會，一旦染疫可致跨家庭感染，外傭屬高風險群組，打針有需要。

外傭組織盼定期檢測代替：

防變種輸入何不要所有入境者打針？

外傭組織「進步家務工工會」主席Shiella Estrada對必須打針感失望，形容港府「very harsh（很苛刻）」，沒提供替代選擇，打疫苗有風險，並非每個外傭適宜打針，反問若外傭打針後出事，誰照顧其家人。她希望以定期檢測代替，外傭亦有權利選擇打針與否。她質疑若政府擔心變種病毒傳入，為何不是所有入境者都要打針，反而強制留港已久的外傭打針。她又批政府將外傭標籤為唯一播毒群組，不公平亦屬歧視。

何栢良：倘同一原則 高風險行業全須接種

中大生命倫理學中心總監區結成認為，院舍員工定期檢測助避免病毒流入院舍，若應用同一原則，讓外傭選擇定期檢測代替打針是較通情達理的做法，例如部分有敏感史的外傭亦有選擇。區又指出，如有僱主盼與表現很好的外傭續約，擔憂要求外傭打針的壓力變相落在僱主身上。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，要求外傭必須打針做法爭議較大，若用同一原則，所有高暴露風險、要定期檢測的行業都應強制打針。

陳肇始稱熔斷機制防輸入見效

梁子超：措施滯後 變種入社區

另外，食衛局長陳肇始昨稱熔斷機制行之有效，4月中收緊機制後「熔斷」了不少航班，近期亦禁印度、巴基斯坦等地者來港。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，在社區發現多宗變種病毒，明顯是外防輸入措施滯後所致，又說熔斷機制本質是有個案流入才禁當地入境，令香港失去防輸入變種病毒的先機，當局應主動監察各地疫情作決定，而非等個案流入。

昨日確診並帶變種病毒的女傭長時間在東涌，梁子超認為當區肯定有傳播源，應主力在該區加大、加快檢測量以堵截源頭，時間愈長圍堵病毒機會愈微。他又認為要求全港外傭檢測不對焦，9日內帶病毒者已再傳播，疫情可翻幾倍。他認為若未來3日在外傭接觸者中無法找到源頭，可能代表她透過較輕微社區接觸感染，社區或有數以百計的人暴露在同一風險，可能要考慮收緊社交距離措施，免大規模傳播。

明報記者

（疫情第四波）

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