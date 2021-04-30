與民同時悉細節 食環工會：需時消化

被問前線困境 食環未覆

對於前線人員稱需時消化如何執法，本報向食環署有何回應，至截稿前沒回覆。

須巡限聚安心出行 工作大增

阮佩卿昨在港台節目《千禧年代》稱，前線同事日常工作已非常繁忙，因應新冠疫情而增加的工作量，包括巡查食肆執行「限枱令」、限聚令、應用「安心出行」情况，壓力很大。被問是否清楚如何對食肆「ABCD」4類營運模式執法，她說「好多時我們同市民所得的資訊是同步的，希望市民或餐飲業的朋友，包容我們前線同事」，稱感到無奈。

稱新措施前投訴已多

就防疫措施的執法行動，她說過去有前線同事反映，市民的期望與署方執法有落差。在「D」類營運模式下，食肆可舉行百人宴會，她說前線有擔憂，因所涉客人眾多，預計執法人手應要很多，但前線人手有限。她稱，以往只有「A」及「B」類營運模式時，前線已接獲很多投訴，形容已疲於奔命，「今次加C、D餐，同事的壓力，可以想像有幾大」。

（疫情第四波）