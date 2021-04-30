酒吧客聞須打針不訂枱 有人只出示預約打針紀錄

蘭桂坊酒吧The Nest市場部經理胡小姐表示，重開首日預約人數不多，部分人來電時聽到要打針，便不訂枱，部分不知要打針，料初期生意不會很多，需時讓顧客了解運作，「但重開對同事是好消息」。她說不少外籍人士不熟悉甚至不知道新措施，有人到場時只能出示預約打針紀錄，未能展示針卡供掃描，被職員拒入場。有客人則不明白為何入酒吧的酒客須打針，但光顧同樣可飲酒的食肆則毋須打針。

業界關注炒沒打針員工違法否

酒吧業協會主席錢雋永稱，協會500多間酒吧至前晚約七成員工已打針，一成已預約，另外兩成選擇不接種。他估計，整個業界1000多間酒吧中，八成昨重開，但只有一半人手，另兩成酒吧因完全沒員工打針未能營業，他關注若最後酒吧解僱沒打針的員工，會否違反勞工法例，呼籲業界向勞工處查詢。

錢雋永預計，酒吧即使重開只有以往一成生意額，過百間酒吧會向顧客派100元現金券，可在指定酒吧使用，料下月額外多100間酒吧會派現金券，協會下月則會向消費滿一定金額的酒吧客派電影禮券，盼鼓勵市民打針後光顧酒吧。另外，他說部分只持酒牌的酒吧打算另申請食肆牌照，盼額外增生意。

（疫情第四波）