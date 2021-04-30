私醫「不宜打針」指引更新 蔡堅：細節仍不清

政府發言人昨宣布，早前兩批因包裝瑕疵、正封存的BioNTech，將退回德國藥廠處置，而代理商復星早前安排以德國另一廠房BAXTER封裝的疫苗代替受影響批次，自恢復接種以來，港府無收到與壓接工序瑕疵有關的投訴。

公院多求診者問「不宜」證明

專科患者問提早覆診

為配合疫苗氣泡，不少人看醫生取不宜打針證明。公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，近日不論普通科門診、專科門診或急症室的求診者，不少人順便問醫生可否發不適宜打針證明，甚至有專科門診患者致電，查詢可否提早覆診，「難以隨便加覆診期」，形容情况令醫護「為難」，期望當局提供清晰指引。

衛生署日前更新了給私家醫生的科興疫苗指引，引述多個專科學會的建議，例如若病人之前曾對疫苗過敏，不應打疫苗，除非免疫及過敏病科醫生建議他們打；有缺鐵性貧血者也應治療好才打疫苗。

蔡：未言病情如何不穩才不宜打

蔡堅昨在港台《千禧年代》表示，新指引較以往詳細，但仍有不清晰，實行時會有困難，例如長期病患不穩定到什麼程度才不適宜接種，「血壓高少少算不算高？如果病人說在家血壓很高，在診所卻不高，要不要延遲接種？」他說，醫學會已去信政府，促提供細節，以及提供醫生證明的格式，例如醫生是否需在證明中提供證據等。

至於對打針很擔憂是否可獲證明暫時不宜打針，蔡認為，除非是對針頭恐懼、「拮落去即刻暈」，否則醫生應解釋，而非以此作為不打針理由。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，新指引助私家醫生決定病人是否適合打科興，但他們或適合打BioNTech，醫生應解釋不一定要選科興，才能推高整體接種率。

政府發言人表示，衛生署會持續適時更新為醫護提供的接種指引，此外，政府已將「醫生證明書樣本」上載至疫情專題網站，以供醫生為不適合接種疫苗的市民提供醫學證明紀錄時作參考。

（疫情第四波）