工會憂僱主炒不打針者 製勞資摩擦

飲食業職工總會表示，關注到業界早前與政府商討時提到，只要員工自行申報未能打針的原因並向僱主聲明，可以定期檢測取代，但政府現要求員工要出示醫生紙及收緊至7日一檢，將導致僱主或會因員工不打針而解僱，或刻意不請未打針的求職者，造成很多不必要摩擦。該會希望僱主盡量體恤員工，互諒互讓，不應因員工身體狀况而逼停職，亦容許員工徵詢醫生後自行決定接種與否，若不合適接種，盡量安排到其他分店或部門工作。

倡准自行申報未能打針原因

飲食業職工總會名譽會長郭宏興認為，有些員工因長期病患而定期覆診，或較易獲醫生證明不適合打針，但舉例有工友有高血壓及糖尿病，沒定期覆診，只自行服藥，「是否一去診所就即刻取到醫生紙？」他認為最好是容許員工自行申報未能打針原因，毋須醫生證明，否則政府應安排診所或地點專門供求醫及評估是否合適打針。

稱多人不知怎下載不打申報表

郭又稱，首日放寬措施運作混亂，很多員工不知何處下載不打疫苗申報表，不少人亦不熟悉食肆分區安排，顧客查詢亦增加。

新招聘列須打針 憂成求職門檻

職工盟飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興表示，有工友近期收到酒樓炒散招聘短訊，列明須已打第一針或已登記打針，憂此成為日後求職門檻，「變了不是先看你的工作經驗，而是看你有無打針」。他相信不少食肆想在母親節放寬人數上限，擔憂僱主可能強迫員工打針，不打針者甚至會被解僱，質疑政府沒處理新措施引發的勞資問題。

何鴻興稱，政府改要求不打針的僱員要出示醫生證明，變相僱員要再花錢看醫生，但他質疑醫生難以寫證明。他批評政府昨日才上載員工申報不打針的表格，安排很混亂。

（疫情第四波）