無打針職員能否開工 雀館兩難 「畀又犯法唔畀又歧視」 有員工三求醫始獲不宜打針證明

中午始知只准半滿 請離客人

麻將業昨重開，位於灣仔的香港麻雀娛樂公司昨早全部40多名員工上班，人客亦已坐滿，該公司主席張家寧昨中午才發現麻將館客量只可有五成，隨即請部分客人離開。食衛局長陳肇始周二公布疫苗氣泡措施時，沒交代麻將館入座人數限制，至前晚發稿才交代有關限制。

拒沒智能手機長者 利市請回

另外，張家寧抱怨不少長者沒智能電話，部分國內客用內地手機未能下載安心出行，這批客約有二三十個，只好婉拒他們進場。張又說，約5人「山長水遠」前來，他「封番一封一百蚊利市畀佢做車費返屋企」，結果首日復業生意不理想，只有疫情前的五成生意額。

張家寧說，他有3名員工分別因高血壓、生蛇及藥物敏感而無法打針。這些員工都難尋醫生寫證明，藥物敏感員工昨無法上班，「畀佢返工又犯法，唔畀我又歧視。咁其實我點做都死」。他又不滿相關資料太遲發布且不方便，「今日（昨日）才有申報個張表格。我嘅員工都唔叻電腦，唔會識點樣逐個逐個搵到個表格出來」。

麻將館顧客沒被強制打針，昨日所見，香港麻雀娛樂公司有顧客都有戴口罩，偶爾飲水。至於旺角「永旺麻雀」則有外賣員送餐進內。原本打算趁午飯打兩鋪的陳太稱，入面所有人都生面口，熟悉的麻將腳都不在，因擔心被滋擾及安全問題，沒打牌便離去。

K場：兩層僅3房有客

「全跳舞群組年紀」

卡拉OK方面，旺角創興中心Neway負責人李先生表示，他們同樣不清楚在何處找免打針申報表，多次致電食環署未獲覆，反問記者「可唔可以幫我問到？」他又說，昨生意比對上一次卡拉OK復業大跌，僅得上次一成，兩層分店昨午只有3間房有客，「全部都係跳舞群組咁嘅年紀」。他稱流失部分不適合打針的年長客、部分年輕客則因不願接種而流失。

明報記者

（疫情第四波）