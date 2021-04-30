掃針卡App「即日」推 暫Android可用限食環網站下載

「唔應該聽日話推 聽日先有App」

酒吧協會：有同行為復業買Android機

錢雋永說，據他向食環署了解，提供讓iPhone使用的應用程式下周才有，但周末酒吧生意最旺，業界不知如何處理，質疑局方應該早一個星期便讓業界下載應用程式，測試有否問題，「唔應該聽日話推，聽日先有個App」。

驗證二維碼掃描器可掃描紙本及電子針卡的二維碼，若已注射一劑疫苗，熒幕呈橙紅色並顯示一個「剔」；若已注射兩劑疫苗並相隔14天，熒幕呈綠色並會顯示兩個「剔」；如非針卡上的二維碼，會顯示「資料錯誤」。資科辦發言人表示，應用程式由資科辦開發，不涉額外開支。

對於程式有別於一般官方App在程式商店下載，改以APK檔案下載，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，「趕唔切」並非合理解釋，因程式於Google Play Store上架不費時，即便是iOS版本，在App Store上架只需一至兩周，若政府已籌備一個月，應夠時間上架。而以APK檔案下載亦衍生其他問題，包括難知程式有否更新，本報記者亦發現昨傍晚的版本與中午不一樣；另可能會出現釣魚網站假冒連結，提醒用家應直接從食環署網站下載。

專家質疑增偽冒二維碼風險

一般二維碼掃描器程式都可讀針卡上的二維碼，並顯示部分個人姓名、身分證號碼、接種疫苗種類及日期，並附有一組字串。黃浩華解釋，該組字串用於核實二維碼的真偽，程式毋須連接網絡亦可使用，意味程式內包含二維碼解密方法；Android程式本身較易拆解，若當中含有解密方法，不法之徒「爆App」後可自製偽冒二維碼，進一步增加風險。

（疫情第四波）