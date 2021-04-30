疫苗氣泡生效 方見執行細節 飲食業斥「官僚」思維礙生意 有酒樓C區無人B區爆

前特首辦專員：決策至落實「大斷層」

前特首辦新聞統籌專員何安達稱，政府高層決定政策至前線落實出現很大斷層，公眾無法在兩天內消化如此複雜的措施。他亦說，政府雖然沒承認，但事實上計劃只為谷打針，政府過去卻沒理解市民不打針原因，以致推行政策時社會出現許多摩擦。

「昨早才知」須畫平面圖分顏色

酒樓：硬性劃區損生意 寧全4人枱

食環署在網頁公布，若食肆有多於一種運作模式，要按指定規格畫平面圖，以不同顏色顯示B、C、D區。尖沙嘴酒樓「譽宴」昨天午市同時開放B及C區，譽宴集團主席張家豪表示昨早才知道有關要求，表明「做唔到」。他稱酒樓不同時間的客群不同，例如晚市多6人一枱，下午茶多4人一枱，若硬性規定一定比例是B或C區，或影響生意，寧願全部變4人一枱，暫不會在門口貼分區平面圖。

另一間酒樓「龍圖閣」昨亦同時開放B及C區，創辦人陳強稱，午市曾現B區10多張4人枱爆滿，但4張C區6人枱無人問津，部分人不想等便離開，致流失部分生意。

食環未答食肆「分區」情况

黃傑龍：幾乎不見有店開C區

本報向食環署查詢有多少食肆開設可6人一枱的C區及8人一枱的D區，以及其巡查情况，均沒回應。稻苗學會會長黃傑龍說，除了傳媒報道的食肆，幾乎找不到食肆開C區。他曾與行家討論，認為要求所有員工打針很困難，其集團旗下食肆現維持B類模式。他說最不明白政府要求分區，批評沒考慮實際情况，「大部分食肆有卡位、梗枱，香港舖頭細，都係按舖形攝到啲位好靚，唔會劃得開中間有條線，左邊全部6人枱，右邊全部4人枱，無可能」。

他亦稱，不論B或C區客人都沒打針，目的不為防疫，只是方便執法。他認為硬性分區影響做生意，「我點知今日有幾多客入嚟肯用安心出行，係4人定6人，每日都唔同，所以呢種官僚式（思維）管理做生意，令我哋𠵱家咁困難嘅生意狀况更加打折扣」。

推記錄表 食客：難阻假資料

此外，政府昨推出兩頁顧客資料記錄表，供沒安心出行的顧客填寫，表格附註顯示可供B、C、D區顧客使用，如有虛報可罰5000元，但不少食肆不知道有這表格，另有食肆明知有這表格，但不知是否強制用，全部無採用，照舊填紙仔。本報記者向巡查中環食肆的食環署人員查詢是否不能填紙仔，對方着瀏覽網頁及問新聞組。本報周二起向食衛局及食環署查詢「填紙仔」虛報資料是否要罰5000元，一直沒回覆。

晚市酒樓食客李先生說，該表篇幅長及很多字，填寫及閱讀費時，「好麻煩」，又稱填該表無法阻填假資料，市民填完放入箱，難以找出誰亂填。

（疫情第四波）