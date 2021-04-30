本地不明變種病毒首例 菲傭中招 居東涌病發後留社區5天 防護中心：非常緊張

有醫生推斷菲傭由同鄉群組感染機率較大，擔心病毒已在外傭群體散播，建議外傭每周接受強制檢測，為期一兩個月。

明報記者

染疫的39歲菲傭2019年抵港，近期沒外遊，與一家三口的僱主家庭居於東涌映灣園悅濤軒第11座。她在4月23日開始咳，3天後（26日）求醫，翌日在流動檢測站驗出陽性，當時病毒量高，樣本的CT Value（病毒數值）為20至22，28日送院後數值升至27，即病毒量下降。

僱主夫婦檢測陰性 女嬰陽性

僱主一家前晚起檢疫，當中10個月大女嬰昨輕微腹瀉並證實染疫，基因排序有待分析；女嬰父母分別為任職旺角全邁進心理服務中心的心理學家，以及東涌靈糧堂秀德小學4B班教師，二人檢測呈陰性。

曾到富東街市青衣教堂東薈城

菲傭主要留家，外出會戴口罩，會到富東街市買菜。她於4月11、18及25日等周日曾外出，早上到青衣聖多默宗徒堂參加唱詩班，同場14名密切接觸者須檢疫；下午會到文東路公園休息，兩名朋友要檢疫，另有接觸不認識的外傭。她在25日到東薈城買外賣，12及16日到映灣園fusion超市。曾於上述日期到上址的人須強制檢測。

衛生防護中心總監林文健昨日稱，菲傭在社區生活一段時間，很有理由相信屬源頭不明本地個案，當局非常緊張，會嚴陣以待處理，暫看不到她與早前3宗變種個案有關。他說目前未知變種病毒株的確切傳播率，呼籲有病徵者盡快檢測。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，菲傭或透過接觸的人感染，不排除社區有隱形個案。

映灣園11座400户檢疫 鄰座毋須

林文健：追蹤不可隨便漁翁撒網

映灣園第11座昨晚7時起封區，其後全座約400戶居民要撤離檢疫21天。被問為何不檢疫相連的鄰座居民，林文健稱追蹤不可隨便漁翁撒網，無的放矢就會失焦，增加追蹤源頭困難，鼓勵居民到檢測中心等驗病毒。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，該菲傭由同鄉感染的機率較高，相信變種病毒已流入社區並形成隱形傳播鏈，擔心在菲傭群組散播，建議強制外傭每周驗病毒甚至抗體，為期一至兩個月，以掌握感染人數。

曾祈殷：由同鄉感染機率較高

倡外傭「每周一驗」為期兩月

他又稱，本港社區風險相對低，機場、醫院及檢疫酒店為三大高危地區，他關注個案會否由檢疫酒店流入社區，呼籲政府認真檢視問題，並確保承辦商採樣及檢測服務的質素。

許樹昌：初步顯示屬南非病毒株

科興BioNTech均能中和

菲傭的病毒帶有N501Y及E484K變異，中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱初步資料顯示，其病毒屬南非病毒株（B.1.351），他引述世衛資料，指科興及BioNTech疫苗均能中和南非病毒，呼籲市民盡快接種，以建立免疫屏障。他形容該個案令人擔憂，她及兩名僱主的接觸面較廣，對社區的風險較高。

印巴菲禁令延長 尼泊爾航班禁抵港

此外，昨增15宗確診全是輸入，當中13人由尼泊爾抵港，11人乘搭4月20日尼泊爾航空RA409航班，當中有兩人驗出N501Y變種病毒株；有一人在當地打了一劑疫苗。港府昨宣布，延長禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機抵港的措施14天；並由5月1日凌晨起禁從尼泊爾抵港的航班着陸。

（疫情第四波）

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