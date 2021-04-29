連續6天確診單位數 6輸入1本地

昨新增的6宗輸入個案中，涉及由印度、菲律賓及尼泊爾抵港，當中兩人驗出N501Y變種病毒株，本港累計錄得249宗N501Y個案。至於本地個案，涉及一名28歲主婦，她居住葵涌邨曉葵樓，為早前確診幼稚園女教師（第11711宗）的家人，上址早前有一名3歲男童染疫，二人均在檢疫中心確診。

曾與患者聚餐 3人無檢疫全中招

幼稚園教師相關群組累計9人染疫，其中60歲退休男子曾與3人聚餐，但該3人並無入住檢疫中心，到社區檢測中心驗出陽性才確診。衛生署昨未能提供上述4人聚餐的時間及地點等資料，至於沒檢疫原因則仍在調查中。

另前日有13人接種疫苗後送院，其中3人接種科興、10人打BioNTech（復必泰），包括出疹、全身痕癢、上肢麻痹等，兩人留院，情况穩定。昨有24,800名市民接種疫苗，其中7100人接種首劑BioNTech，較前日少12%，連續兩天見近3周以來新低。本港累計88萬人接種首劑疫苗，佔合資格接種人口13.5%；約7.1%人口打了第二針。

（疫情第四波）