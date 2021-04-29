港星氣泡倒數一月 國泰新航多日機票已售罄

政府本周公布在旅遊氣泡下，5月26日至6月9日期間港星兩地每日各有一班航班來往，每班最多接載200人；若兩地疫情持續穩定，6月10日起兩地將增至每日各兩班航班來往。根據國泰早前公布，首班旅遊氣泡下由本港出發前往新加坡的CX759航班，將於5月26日早上9時10分起程，當地時間下午1時5分抵達；而首班由新加坡出發的CX734航班將於5月27日出發。

根據國泰網站，截至昨晚7時，國泰6月5日前出發的機票已售罄，6月6日及6月8日仍有售，經濟艙每張機票售逾7000元；至於新加坡航空網站顯示，6月9日前出發的機票已售罄。

商務探親客買斷票

旅團難辦冀早日增航班

旅遊界立法會議員姚思榮認為，港星去年曾啟動旅遊氣泡，但未能成事，已累積大量旅客需求，故今次啟動後，大批因商務、探親等前往新加坡的旅客立即預訂機票，令供應極為緊張，相信要待一至兩個月後供應增加後，才有望緩和。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，由於機票少，航空公司拒絕讓旅行團「留位」，即使公司提出「買斷」機位亦遭拒絕，最終不能辦團，相信要待增加航班才有望復辦新加坡團，冀最快6月中成團。

（疫情第四波）