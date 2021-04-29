稱百人宴攝影師亦要打針 問食環巡店須否接種 署長：非每人適合

「主人家好難講出口叫打針」

譽宴料達要求仍難擺百人宴

有4間分店的譽宴集團早前要求食肆員工本周一（26日）前接種疫苗，否則今起將安排停工。集團主席張家豪昨稱，七成員工已接種首劑或兩劑疫苗，其餘三成已持醫生證明不適合打針，沒員工需停工，料達C類食肆要求。他預計最快下月中可符合D類食肆要求，如客人訂枱前說明已接種疫苗，會安排他們到特定房間，最多可坐8人，但料宴會難達100人，因涉及要賓客打針，主人家「好難講到出口」，料放寬僅能增一成生意額。

張家豪說，員工完成接種兩劑疫苗可獲2000元；至於三成不適合接種的員工約有40名，主要負責洗碗、傳菜及雜務，大多年紀較大、有長期病患，憑醫生證明亦可獲500元津貼。他稱要員工打針「點都要有少少壓力」，通告「停工」字眼合適。

食環：倘混合式營運

會索分區平面圖

食環署長楊碧筠昨接受港台《千禧年代》訪問稱，食肆若採用混合模式營運，有責任清楚區分不同範圍，署方會要求食肆用平面圖顯示區間。被問宴會的攝影師、佈置人員進入區域是否要先打針，她說事前而非進食期間佈置的話，就不用打針，但堂食時區內所有人要符合規定，攝影師亦要打針。被問食環署人員進入D區執法是否所有人均要打針，她說不是每個人都適合接種，亦未執行到這個地步，署方會根據公務員事務局指示辦事。

有酒樓續4人一枱

憂逼員工打針起爭拗

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，酒樓有較多逾六七十歲的員工，部分因身體原因未能打疫苗，或因擔心而暫不想打，目前約三成員工已注射。他說不能強迫員工，亦考慮到放寬至C類模式對生意「幫助不大」，執行上易起爭拗，短期會維持B類模式，即營業至晚上10時、4人一枱。他認為很難做到D類、即顧客也最少打一針，「九十歲壽星公擺生日宴，仔女敢唔敢畀佢打（針）？」

稻香集團表示，今日起會因應分店員工接種疫苗情况，部分店在可行下會採用B和C區混合營運。

（疫情第四波）