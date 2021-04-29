議員倡內地商務氣泡 林鄭：會研究 稱正探討港澳氣泡 料須打兩針做檢測

工商界提打針14日驗陰性

可自駕返內地廠

林鄭月娥昨出席立法會「短問短答」環節，多名議員關注與內地通關安排。經民聯盧偉國會上提及，有工商界人士提出「商務氣泡」概念，即接種疫苗後14日、檢測對病毒呈陰性，便容許自駕返回內地廠房。林太回應稱會研究商務氣泡，然後向內地有關當局提出。

林健鋒倡大灣點對點

廠商會籲先開放600名額

林健鋒會後亦提出「大灣區商務氣泡」概念，建議可採「點對點」方式，舉例若港商在廣州、佛山、東莞經商，只能以特定城市為目的地，以便利港商往返內地做生意，若實施良好，可擴展至上海、北京、武漢等地。

史立德接受本報查詢時稱，疫情爆發一年多以來，不少廠商未能回內地廠房處理業務，他建議可先開放500至600個「大灣區商務氣泡」名額，供已注射疫苗、有抗體的廠商使用。他稱不少廠商均有中港車牌，若是「點到點」，駕車「密封式」回內地廠房工作後即日回港，起碼廠商可親自處理業務，帶動疫情後盡快復原經濟。

旅遊界議員姚思榮會上亦關注，可否與澳門商討旅遊氣泡。林太稱上周往海南出席博鰲論壇期間，曾與澳門特首賀一誠探討，回港後亦馬上跟進，惟因澳門、內地已近乎全面通關，故要思考如何令港人可毋須檢疫前往澳門、但不能經澳門進入內地。姚思榮向本報進一步解釋，若要釋除疑慮，可要求港人先注射疫苗及檢測，令感染風險減低，其後再參考數據，若無交叉感染才逐步放鬆安排；另一方案為先限每日一二千人。翻查資料，賀一誠本月中曾稱，若香港個案「清零」14日，便可展開下一步商討，簡化兩地通關措施。

港澳氣泡 須防港人經澳回內地

自由黨邵家輝會上關注，可否要求所有外國人須先接種兩劑疫苗、相隔14日才可入境香港，以確保香港經濟正常運作。林太稱大前提是不能令香港防疫抗疫工作鬆懈，導致香港確診個案上升，否則得不償失。她又表示，即使可讓海外旅客免檢疫進入香港，若情况稍有惡化，與內地通關便會更困難，故需小心管理與內地、海外的通行。

另外，政府發言人昨日公布，深圳灣口岸旅客清關服務將於今日起由朝10晚8改為朝10晚10，直至另行通告。發言人稱有關安排是配合特區政府擴展「回港易」計劃。

明報記者

（疫情第四波）