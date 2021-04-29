何栢良：醫生難證不宜接種 易現醫患爭拗

何栢良昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，如市民患「三高」，醫生難以證明其不適宜接種，因缺乏科學證據。

稱「三高」未納不可接種情况

他解釋，科興列明5種不可接種情况不包括血壓未受控；BioNTech亦只列明一種情况不宜接種，「三高」不在此列，加上英國、美國及新加坡等地權威醫療機構主動建議該類人接種，「如果偏離範圍，要醫生自己決定是否可以接種，是不可能的任務」，不排除會出現醫患爭拗。

呼吸系統科專科醫生梁子超昨日在港台《千禧年代》表示，政府讓食肆選擇放寬營業限制的措施，防疫功效值得商榷，認為港府試圖吸引市民接種疫苗。他稱內地放寬措施沒有與疫苗掛鈎，只要做到清零，很多措施都可以放寬，只是香港出現疫苗遲疑的嚴重情况，政府才採取該措施。

梁子超：食肆措施防疫功效堪商榷

梁又說，以醫生證明豁免接種疫苗，會令醫學界混淆，若根據疫苗說明書，相信絕少病情控制不穩的長期病患者才不適合接種。

（疫情第四波）

（偵查報道）