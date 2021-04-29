酒吧K場復業前夕 查針卡App未見 員工不宜打針須醫生證明 業界詫異

政府要求不適合打針的處所員工須提交醫生證明。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁昨在港台《千禧年代》表示，對此感愕然和詫異，與之前政府開會所得的消息不同，有同業反映稱即使醫生也不肯定如何判斷是否適合接種疫苗、不知如何寫證明。稻苗學會主席徐汶緯亦對此感到詫異，業界早前與政府商討時是希望政府寬鬆處理，因員工為取得醫生紙而看醫生有成本，但他明白政府擔心有胡亂申報情况。

食環署長楊碧筠表示，如員工因為健康理由不打針，事前會諮詢醫生，認為由醫生寫明確建議「不是太難的一件事」，醫生評估病人時有專業判斷。

酒吧協會向接種者派100元消費券

梁立仁接受查詢說，本港接種疫苗的人不多，預計酒吧今日重開只是「文字上的復業」，不會出現「報復式消費」。他說，至昨傍晚仍未收到供員工申報不能打針的表格、掃描顧客針卡的應用程式，「咁究竟點樣呢？」亦需時讓員工試用程式。

蘭桂坊協會總監張素媚預料蘭桂坊會有五成酒吧營業，「重開好過無得開」，但始終認為復業條件太苛刻，稱不少人在食肆亦長時間除口罩，冀政府政策可一視同仁。香港酒吧業協會今起免費向打針市民提供100元酒吧現金消費券，冀提供誘因吸引更多年輕人打針、到酒吧消費。

政府稱今起可食環網頁下載App

政府資訊科技總監林偉喬昨表示，商戶今日起可在食環署網頁下載應用程式掃描顧客針卡的二維碼，顧客需提供紙本針卡或電子針卡，程式會以一「剔」或兩「剔」顯示顧客已打一針或兩針，如掃描到不正確二維碼時會顯示為「不適用」。他說程式只供查核二維碼真偽，不會顯示個人資料。至於程式能否分辨市民是否出示他人的針卡，他說市民不應提供假資料，執法人員會巡查。

雀館稱每枱之間膠幕分隔

卡拉OK場所Red MR與Neway亦宣布今日起重開，顧客與員工須至少接種一針。麻將天九耍樂處所是唯一只須員工至少接種一針便可重開的處所，食衛局截稿前沒回應為何有此分別。位於灣仔的濠江麻雀娛樂公司，負責人黎敏華稱約七八成員工已打疫苗，其餘有醫生證明有長期病或因私人理由不接種，如未能打針，會安排做後勤工作。員工會清潔麻將，每張枱之間有膠幕分隔。

（疫情第四波）

（偵查報道）