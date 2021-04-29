疑假陽執房已出院 衛署昨列確診 酒店住客仍在檢疫 轟溝通亂

傳媒查詢才回覆確診

被問確診理據 衛署：未有資料

本報向衛生署查詢將有關個案列為確診的理據，署方稱未有資料。

從事文職的Raymond（化名）與妻子本月15至16日入住荃灣西如心酒店Staycation，房間在該時段由上述房務員執拾，兩人被列密切接觸者，20日被送往觀塘帝盛酒店檢疫，隔離令直至30日屆滿。

衛生防護中心本月20日公布，該房務員抵港第12天的檢測樣本呈陽性，10多名同事及40多名住客要檢疫。衛生署22日公布有關個案由華大檢測，經衛生署公共衛生化驗服務處覆檢後，結果為「不確定」，送院後對病毒及抗體檢測呈陰性，懷疑是假陽性，醫管局資料顯示個案於25日已出院。連同這個案，一名由福建返港的56歲女子（個案11,701）亦懷疑是假陽性，惟直至二人出院，衛生署均未公布兩人最終檢測結果。

華大採樣出錯 政府致歉

Raymond說，25日由新聞得知房務員疑為假陽性及已出院，不斷致電衛生署欲查詢能否縮短隔離時間，惟只獲轉駁至1823熱線。周一（26日）他終接到衛生署致電回覆，對方稱沒資料顯示他能夠解除檢疫，亦不能確實房務員是否已證實為假陽性。Raymond於房務員出院後3天仍接受隔離，質疑「點解人哋出咗院，我仲喺檢疫酒店」，他與太太亦因此需向公司請近半個月年假。

衛生署早前證實，華大本月20日驗出26個假陽性樣本。當局昨稱，事件中被送往檢疫的密切接觸者，在檢測結果確認為陰性後，已陸續獲准離開檢疫中心，毋須完成14天檢疫期，對受事件影響的市民深表抱歉。

袁海文批資訊亂 質疑個案快出院

本報向衛生署查詢，該房務員是否已證實假陽性，衛生署回覆，她是確診個案，會安排密切接觸者到檢疫中心檢疫14天，有關調查進行中。協助事主的袁海文質疑，衛生署的回應未能釋疑，當局需再解釋，如果執房員真的確診，為何該個案如此快便能出院，源頭又是什麼；他又批評政府執行防疫措施混亂，沒與密切接觸者溝通確診者的最新情况。

（疫情第四波）

（偵查報道）