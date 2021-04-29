華大前採樣員：無經驗可面試 「注意」列平均每小時取樣30個 醫生稱太誇張憂出錯

邀面試短訊 稱可用「夠細心」解釋勝任

食衛局：會促解釋及跟進

食衛局回覆查詢稱，會就相關匿名查詢內容要求華大基因提供解釋及跟進。該局表示，社區檢測中心承辦商須安排足夠受過感染控制訓練及具採樣經驗的人員提供採樣服務；如發現違反合約條款，會按條款向承辦商發警告信或作適當處分。

一名透過中介公司「RECRUIT EXPRESS （Hong Kong） Limited」獲招募到華大基因社區檢測中心工作的前採樣員A（化名），提供該中介邀請去華大採樣員面試的短訊（見圖），簡介面試流程時稱即使沒做過採樣仍可解釋自己為何勝任，例如夠細心、一直有觀察採樣員工作。翻查該公司網頁有列出發出上述短訊的電話號碼，本報以電話和電郵向該公司查詢，未獲回覆。

A與該中介簽的合約列明服務前需接受3日課程，參加課程後A曾在華大的檢測中心做採樣員，有關中心注意事項提到每個檢測站僅一人，平均採樣速度為每小時30個，即平均兩分鐘一個採樣。

醫生：應由有經驗醫護採樣

倘甩漏可增播毒風險

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，採樣員最好由登記或註冊護士、有經驗的實驗室技術員做，樣本質素視乎採樣的位置和時間等，憂由「新手」做或出問題，如有誤可影響驗出病毒機會。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指出，「若10個有1個『撩』唔中（帶病毒的細胞），都好大件事」，採樣是醫療程序，應由有採樣經驗的醫護人員進行，如護士；如非醫護，有事亦難投訴跟進。他強調，為外防輸入，特別在機場和指定檢疫酒店的採樣員，更加一定要由富有經驗的醫護採樣，否則若採樣甩漏致化驗不到受感染的患者，可增加酒店內傳播風險，甚至有個案進入社區，「如果我們不想有社區個案，採樣一關要守得好」。

曾祈殷稱按經驗一小時取8至10樣本

就兩分鐘採一樣本，曾祈殷稱由採樣、封裝樣本到換手套「（兩分鐘）太快，1小時30個樣本太誇張」，根據他去年參與全民自願檢測服務經驗，一小時能為8至10人取樣，熟手同事可每小時12人，他擔憂採樣過程太快可出錯、感染控制「甩漏」。許樹昌認為兩分鐘「有啲趕」，要很熟手才能做到。

有否無經驗者採樣 華大沒正面答

稱兩分鐘採樣非硬指標

就是否無醫療背景或無採樣經驗者有參與社區檢測中心採樣，華大基因昨沒正面回應，稱政府要求採樣員先培訓，該公司採樣員的培訓工作由醫生、化驗師和有經驗的採樣員負責，每間社區檢測中心由一名註冊護士負責管理，又稱今年2月起有個別採樣員因表現未達標被終止參與採樣；華大每月隨機檢查確保採樣員工作合格。

就採樣前課程，華大基因發言人一度回覆課程長一星期，本報跟進查詢稱按合約列明3日課程，華大其後更正回覆課程長3天。華大基因另表示，由於檢測需求大，採樣員要在合理時間內完成採樣，兩分鐘完成一個採樣非硬指標，是給同事參考的平均數。

明報記者

（疫情第四波）

（偵查報道）

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