連續5天單位數確診 5輸入3本地

3人驗出變種病毒株

昨新增8宗確診，包括3宗本地相關個案，以及5宗輸入個案，當中3人驗出N501Y變種病毒株；另有少於5宗初步確診。3宗相關個案均為日前確診居住將軍澳新寶城4座的60歲男（第11735宗）的朋友，他們曾密切接觸。60歲男是31歲幼稚園女教師同住者，24日確診，昨公布確診的3人沒入住檢疫中心。

其中昨公布確診的51歲男入住尖沙嘴帝苑酒店，報稱22日至25日曾到5間食肆，包括與同日確診的39歲男到荃灣海之戀商場海天花園酒家，亦曾於24日到元朗嘉湖山莊樂湖居。

西營盤華美達海景酒店一個月內有3間房5人確診，包括完成檢疫後驗出N501Y的外傭。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，外傭病毒量低，未能做整全病毒基因排序，其病毒暫時與鄰房3人不同，未能確定、亦無法排除酒店有否傳播。他建議當局應在檢疫期頭尾安排抗體測試，以免走漏。

（疫情第四波）