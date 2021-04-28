再多一人針後亡累計26人 1人打復必泰腦中風

5人接種復必泰 紀錄顯示科興

聶德權：「手民之誤」 沒打錯針

衛生署稱至今沒有臨牀證據顯示事件由疫苗引起。本港累計26人打針後離世，5人打復必泰，21人打科興。

另外，前日有10人打新冠疫苗後送院，7人打復必泰，3人打科興，3人需留院觀察，包括一名50歲男子打首針復必泰後送入博愛，懷疑急性腦中風，目前穩定。消息稱，男子打針後感官麻痹，在接種中心送院。昨日打首針復必泰僅8100人，是近3周新低。本港累計約87萬人打首針疫苗，佔人口13.3%；約6.9%人口打兩針。

此外，衛生署昨凌晨承認，5名市民於友愛體育館接種中心接種復必泰後，紀錄顯示已接種科興疫苗。公務員事務局長聶德權昨於電台節目回應，事件屬「手民之誤」，強調沒「打錯針」。聶解釋，事發中心有兩場地，分別接種復必泰及科興疫苗，兩處由不同職員負責，亦有分流，由於職員並非長駐一間中心，職員使用錯誤帳戶登入電腦系統，發現出錯後已即時更正。

（疫情第四波）