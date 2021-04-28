康復者只打一針能否氣泡外遊 邱騰華：不評論

接種中心醫生稱毋須打第二針

其後兩接當局催打針短訊

市民陳先生昨致電商台節目，稱上年8月確診今已康復，因工作需要出差，希望將來持「疫苗護照」外遊，上月18日接種首劑新冠疫苗後，本月15日按預約前往接種第二劑，陳主動透露曾染疫，職員轉介會見當值醫生，醫生以當局最新指引為由，稱他毋須打第二針。陳先生當時詢問醫生康復者只接種一劑做法，其他國家是否認可，醫生回覆不知道，他亦沒獲發任何證明。

陳先生本月17日接獲當局短訊，提到他沒依時接種第二劑疫苗需重新預約，他翌日（18日）前往銅鑼灣中央圖書館接種中心查詢，是否需要在針卡上注明只需接種一劑，職員當時稱要再問衛生署，後沒收到回應；上周六（24日）再接當局短訊，提示重新預約接種。

邱騰華被問康復者能否參加與新加坡的旅遊氣泡，他說不評論個案，稱一般而言如徵詢醫生意見後，因健康不適合接種疫苗可獲豁免。

（疫情第四波）