半山強檢住客擬申保護令 衛署認收律師信 促解釋法律基礎 或視檢疫非法禁錮

衛生防護中心上周五稱，N501Y病毒株傳染性較高，須採取審慎感染控制措施，將半山堅尼地道8號「Kennedy Terrace」所有樓層沒病徵的居民檢疫21日。《星島日報》昨報道，「Kennedy Terrace」21/22樓及25/26樓的住戶，委託律師行上周六向衛生署發律師信，要求署方解釋強制檢疫法律基礎，又稱如同日晚上10時前未收到妥善答覆，將視檢疫為非法禁錮，考慮向高等法院緊急申請人身保護令，要求法庭頒令立即釋放。

據土地註冊處資料，堅尼地道8號21至22樓及25至26樓為複式單位，業主分別為私人公司「Glory Equity Limited」及「敏健集團有限公司」。查冊顯示Glory Equity Limited股東是東亞銀行創辦人李冠春二子、已故李福善及其遺產管理人；敏健集團股東則為李冠春三子、去年離世的李福慶。資料未有列明單位有否出租及現有住戶。

東亞確認CEO住需檢疫大廈

否認發律師信 稱配合強檢

東亞銀行早前證實，東亞銀行聯席行政總裁李民斌所住大廈現確診要檢疫，東亞銀行昨回覆稱，李民斌不是向衛生署發律師信的住戶，已配合強制檢疫及檢測。

衛生署回覆稱，收到受檢疫者律師信，正在處理，有需要會徵詢律政司。據《預防及控制疾病條例》第599A章，有關人士正於檢疫中心檢疫。

律師：倘成功會影響全幢檢疫做法

執業大律師陸偉雄稱，以往申請人身保護令者，一般為不准保釋或需遞解出境者，他稱開埠以來無受檢疫者申請緊急人身保護令的先例，若最終提出申請，要看理據是否充分，相信法官同時會考慮公共衛生、健康決定。他料一旦申請成功，會影響日後全幢大廈檢疫做法，甚或考慮改行其他手段；若敗訴且理據欠奉和瑣碎無聊，法庭可要求申請人支付雙方堂費，防止濫用司法程序。

（疫情第四波）