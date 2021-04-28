林鄭回應懲罰華大：需顧及會否削港抗疫力

林太昨出席行會前見傳媒，被問華大基因並非首次出錯，當局會有何懲罰，林太回應，華大是本港抗疫初期是「重大的合作伙伴」，包括去年進行普及社區檢測。

林太說，政府會認真、嚴肅地處理華大檢測的問題，因每宗假陽性或假陰性都會帶來困擾，特別是驗出假陽性，受影響市民或會無辜入院，其密切接觸者被送往檢疫。她說，食衛局會採取什麼行動要交由局方評估，相信會適當平衡，目前最重要是與華大合作，做好檢測安排。

由華大在港開設的華昇診斷中心，董事長胡定旭曾稱，華大每日檢測約2萬至3萬個樣本。翻查政府數據，截至3月23日，3月特定群組及社區檢測中心等檢測，累計化驗130萬個樣本，平均每日驗5.67萬個。

林志釉：容許出錯也影響抗疫

不過，病人政策連線發言人林志釉質疑林太的說法，是否為考慮「整體抗疫」，就可以容許承辦商出錯而繼續毋須負責任，出錯也影響抗疫工作。他認為，當局要確保承辦商維持高水平服務，只暫停參與流動檢測服務的懲罰不足，如承辦商知道出錯要賠錢，例如驗錯一宗罰100萬元，承辦商就有動力避免出錯。

（疫情第四波）