華大驗假陽 地盤工：失收入累工友 失20日3萬工資 妻停工子停課 不滿政府促道歉

華大基因上周一日內驗出30個初步陽性，涉兆麟社區會堂及牛頭角道體育館社區檢測中心、屯門友愛邨及沙嘴道遊樂場流動採樣站，及檢疫酒店樣本，其後證實最少26宗是假陽性。

地盤憂再誤工期 未讓事主復工

當中驗出假陽性、從事裝修工程的梁先生，本月20日到牛頭角體育館由華大承辦的檢測中心檢測，翌日下午工作時收到初步確診短訊，衛生署職員要求盡快回家等待入院，一天後梁被送往北大嶼山醫院感染控制中心，醫院內接受測試兩次結果均呈陰性，24日獲准出院。梁先生因一度驗出初陽，妻兒及數名同事要隔離，其妻隔離時需向任職的餐廳請無薪假，兒子亦要停課；梁先生工作的地盤需停工，直至上周六（24日）出院後，家人、同事相繼解除檢疫。梁先生稱地盤正在趕工，即使證實沒確診，公司擔心再延誤工期另找工人頂替，沒讓他復工。梁估計失去20日工資約3萬元的收入，近期託朋友才另找到2、3天的散工。

梁太稱，正讀中一的兒子學校屬文憑試試場，由於兒子早前曾回校上課，如丈夫確診，學校將不能用作試場，校方不斷追問丈夫最新檢測結果，至上周六（24日）得知為假陽性，學校才按計劃借出場地。

梁先生自稱沒病徵，除上班外沒特別接觸史，從沒想過會確診，質疑要為政府及華大的失誤「買單」並不合理，又稱事件對他一家造成很大心理壓力，他亦對牽連另外數名同事感內疚，要求當局道歉及賠償。

另一驗出假陽性、住友愛邨60多歲的陳女士，因與確診者同日到邨內大家樂，安心出行通知要檢測，4月20日在友愛邨流動採樣站採鼻和咽拭子；21日晚接信息通知樣本初步陽性，當時因自己無病徵而十分愕然。陳女士與兒媳和約兩歲孫兒同住，她擔心會連累家人感染而無法入睡，至22日傍晚送瑪嘉烈醫院。陳女士住院時5次採不同樣本檢測均為陰性，肺部X光檢查正常，亦無病徵。她引述醫生稱最初樣本由華大基因化驗，至24日下午出院，出院紙列「無檢測異常（No abnormality detected）」。

假陽六旬婦稱以後不敢檢測

陳女士說，入院時衛生署建議家人在家隔離，孫兒因她不在而不願吃奶吃飯，她既掛念孫兒又很忐忑，在醫院不忍落淚。她稱當初盼盡市民責任檢測和求安心，若有病趁早醫，怎料驗出假陽性，很「激氣同條氣唔順」，她不滿至昨晚當局仍無向她解釋，促當局道歉。陳又被兒子嘮叨「睇吓你以後仲敢唔敢無事去檢測」，陳稱以後不敢再去做採樣檢測，「我唔做好市民啦」。

協助陳女士的病人政策連線主席林志釉認為，檢測承辦商華大驗錯，無論是華大還是政府當局都有責任，對受不必要隔離的市民應主動道歉及提供賠償，彌補市民某程度上的受損是文明做法，亦讓其他市民更有信心繼續用安心出行和收到提示信息後做檢測。

協助梁先生的觀塘區議員莫建成認為，即使政府暫停委派華大服務流動採樣站，但華大仍能提供檢測服務，並非適當懲罰，又批評當局信息混亂。

被問會否道歉賠償 食衛局無回覆

本報昨向食衛局查詢會否向假陽性市民道歉和提供合理賠償，截稿前無回覆。

明報記者

（疫情第四波）