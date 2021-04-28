何栢良：台有條件建氣泡 邱騰華：手上未包括

邱：與他國商討 港人打針為前提

邱騰華在商台《在晴朗的一天出發》表示，參與旅遊氣泡的港人要先接種疫苗的做法由香港提出，他說日後與其他國家商討旅遊氣泡，都以此為起點，現仍與澳洲、新西蘭商討。被問有否與台灣建旅遊氣泡，邱回應，如雙方有意願可傾談，「但手上的地區沒包括台灣」。

聶德權：回港易未涵台因地理因素

「回港易」計劃擴展至廣東及澳門以外的內地省市，公務員事務局長聶德權在同一電台節目被問為何不涵蓋台灣，聶稱台灣疫情防控雖然穩定，但內地、澳門及香港在地理上較緊密，回港易是根據三地的聯防聯控機制訂立。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在《晴朗》被問港府可否與台灣商討旅遊氣泡，他稱台灣疫情控制與內地相近，只有零星入境個案，社區控制相當好，認為有條件可商討。他表示，與新加坡建立的旅遊氣泡只要求港人先打疫苗，安全邊際水平仍相當高，但雙方都接種兩劑疫苗更穩妥。

對於會否與台灣商討建立旅遊氣泡，政府發言人表示，港府會繼續密切留意疫情發展。

（疫情第四波）