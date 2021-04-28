指氣泡難執行 管浩鳴：崇拜前難知教友有否打針

管浩鳴昨表示，當局未向宗教界解說措施細節，仍需時了解如何執行，但認為執行有困難。他以崇拜作例，表示教堂事前難得知參與市民有否打針，質疑若有市民未打針下參與崇拜，崇拜人數是否要立即減至30%。

倘宗教場所辦婚禮

質疑不知採何準則

另外，疫苗氣泡下婚禮群組聚集上限由20人放寬至室內50人及室外100人。管浩鳴問，若有人租宗教場所辦婚禮，可容納人數應採用宗教還是婚禮準則；又說教堂崇拜不應拒絕任何年齡群組，暫未知16歲以下者參與崇拜能否獲豁免。

醫生鮮決定病人接種否

工盟：憂長期病者難取不宜打針證明

食肆及部分處所的員工須打疫苗，以換取放寬限制，否則員工須申報及提供醫生證明不宜打針，同時要每7日一檢。職工盟總幹事蒙兆達稱，現時做法等同逼人打針，違背自願接種疫苗原意，預期將有很多僱主為經營要求員工就範打針，工會至今已接獲逾30宗相關查詢及投訴。他稱很多家庭醫生傾向只與病人分析打疫苗的利害，最終決定權仍交給病人，憂有長期病員工難取醫生證明，並憂慮僱主解僱他們另聘已打針者。

食衛局長陳肇始稱，當局考慮要求員工打針以重開處所或放寬營業限制時，最不願見有人因不打針被解僱，至於如何安排已打針或沒打針員工在食肆內不同區域工作，她稱交由僱主決定。

（疫情第四波）